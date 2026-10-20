Tennistavolo: la Germaine Lecocq Marsala prossima protagonista al WTT Youth Contender 2026 di Lignano

20/10/2026 08:38:00

C’è anche un cuore profondamente marsalese nel grande tennistavolo giovanile mondiale. Da domani, 21 ottobre, fino al 27 ottobre, Lignano Sabbiadoro torna a trasformarsi nella capitale internazionale del ping-pong giovanile per una delle tappe più attese del circuito mondiale: il WTT Youth Contender 2026. Un evento dai numeri imponenti che vedrà al via 240 giovani promesse provenienti da 35 Paesi e 5 continenti, pronti a sfidarsi nelle categorie Under 11, Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19. Tra i circa 87 atleti convocati a rappresentare i colori dell'Italia sotto le direttive della FITeT (Federazione Italiana Tennistavolo), spicca la presenza della ASD TT Germaine Lecocq Marsala, protagonista assoluta sia nello staff tecnico che nel tabellone di gara.

L'appuntamento giovanile di Lignano rappresenta un prestigioso motivo d'orgoglio per la società lilybetana. La Federazione Italiana Tennistavolo ha infatti convocato Alessandro Amato e Yuliya Markova all'interno dello staff di tecnici azzurri che guideranno la spedizione italiana durante l'intera manifestazione. Un importante riconoscimento istituzionale che premia la qualità della scuola tecnica marsalese e la dedizione dimostrata quotidianamente sul territorio, supportata dalla dirigenza guidata da Sergio Bellafiore e Francesco Gandolfo. Ad accompagnare gli atleti societari durante l'esperienza ci saranno inoltre il coach Claudio Amato e lo sparring Dario Nicchi. La Germaine Lecocq schiererà al tavolo da gioco tre delle sue giovani promesse più brillanti, chiamate a confrontarsi con i migliori pari età del panorama internazionale.

Milena Faso (Under 11): Rivelazione della stagione, la giovanissima atleta arriva a Lignano forte del bronzo conquistato nel doppio femminile di 5ª categoria ai Campionati Italiani di Riccione 2026 (in coppia con Victoria Tamini) e della preziosa esperienza accumulata ad agosto sugli iconici tavoli degli Euro Mini Champs in Francia.

Clara Cumbo (Under 15): Autrice di un'annata d'oro, Clara vanta due titoli italiani conquistati a Riccione 2026 (nel Singolare Femminile di 4ª categoria e nel Doppio Misto) oltre al successo al Trofeo CONI 2025.

Federico Bellissimo (Under 17): Campione italiano nel Doppio Misto 4ª categoria (proprio con la compagna di squadra Clara Cumbo) e medaglia d'argento nel Doppio Maschile 4ª categoria a Riccione (in coppia con Leonardo Trevisan). Per Federico si tratta di un gradito ritorno a Lignano, luogo che lo ha già visto vincitore del Trofeo CONI.

Un'avventura formativa e agonistica di primissimo livello per i giovani tennisti della provincia di Trapani, pronti a portare il nome di Marsala ben oltre i confini nazionali.

Dettagli dell'evento:

Evento: WTT Youth Contender Lignano 2026

Date: 21 – 27 Ottobre 2026

Luogo: Lignano Sabbiadoro (UD)

Partecipanti: 240 atleti | 35 Nazioni | 5 Continenti



