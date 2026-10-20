Marsala, corso BLSD per i docenti dello Sturzo-Asta

20/10/2026 19:41:00

Nonostante le ore difficili vissute da Marsala e Petrosino a causa della calamità naturale, i docenti dell’Istituto comprensivo “Luigi Sturzo-Asta” hanno scelto di portare avanti il corso di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore (BLSD), dimostrando quanto sia importante essere preparati a intervenire in caso di emergenza.

La formazione, inizialmente prevista secondo un programma prestabilito, è proseguita ben oltre l’orario previsto. Una scelta condivisa dai partecipanti, determinati a completare il percorso e ad acquisire competenze che possono rivelarsi decisive per salvare una vita.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Rotary Club Marsala, è stata promossa da Riccardo Lembo, delegato al progetto “Marsala, Città Cardioprotetta”. La presidente del Club, Lucia Sciacca, ha portato i saluti del Rotary, sottolineando il valore di queste attività e la vicinanza dell’associazione alla scuola e alla comunità, soprattutto nei momenti più difficili.

A curare il corso, insieme a Riccardo Lembo, sono stati il figlio, il dottor Giuseppe Lembo, in qualità di istruttore, e l’altro figlio, Francesco Lembo, come assistente. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Simonetta Alagna, istruttrice e preziosa collaboratrice nell’organizzazione dell’iniziativa.

In una giornata segnata dall’emergenza, la partecipazione dei docenti ha confermato l’importanza della formazione sulle manovre salvavita. Conoscere le procedure di primo soccorso e saper utilizzare un defibrillatore significa poter fare la differenza quando ogni secondo conta.

Un impegno che rafforza il ruolo della scuola come presidio di sicurezza e testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazioni del territorio.

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Marsala, il Rotary riflette sul rapporto tra intelligenza artificiale e dignità umana

Una sala gremita e un confronto partecipato hanno accompagnato, sabato pomeriggio, la conferenza “Le persone al tempo dell’IA – Riflessioni a partire dall’enciclica Magnifica Humanitas”, organizzata dal Rotary Club Marsala con il patrocinio del Comune e ospitata nella Sala Conferenze del Complesso Monumentale San Pietro.

Al centro dell’incontro il rapporto tra intelligenza artificiale e persona, tra le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e la necessità di preservare dignità, relazioni e responsabilità umana.

A moderare i lavori è stato l’avvocato Alessandro Laudicina, che ha guidato il dialogo tra i relatori. Il professor Giuseppe Anastasi, ordinario di Ingegneria Informatica all’Università di Pisa, ha illustrato potenzialità e limiti dell’intelligenza artificiale. Monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, ha invece richiamato i principi di centralità e dignità della persona, mentre la sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha portato il punto di vista delle istituzioni e della comunità locale.

Particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale in medicina nell’intervento della presidente del Rotary Club Marsala, Lucia Antonia Sciacca. Gli strumenti tecnologici possono rappresentare un valido supporto nella diagnostica e nella pratica clinica, ma non possono sostituire la relazione tra medico e paziente.

Un aspetto ancora più importante quando si parla di bambini e delle loro famiglie, per i quali ascolto, vicinanza e fiducia sono elementi fondamentali del percorso di cura. La tecnologia, dunque, come risorsa da valorizzare, senza perdere di vista la dimensione umana dell’assistenza.

Il confronto è proseguito anche dopo gli interventi, con numerosi partecipanti che si sono avvicinati ai relatori per porre domande e approfondire gli argomenti affrontati. Una partecipazione che ha confermato l’interesse della comunità per una trasformazione tecnologica destinata a incidere sempre più sulla vita quotidiana.

Tra i presenti anche la presidente del Rotaract Club Marsala, Adriana Pellegrino, l’assistente della governatrice Francesco Paolo Sieli, esponenti del clero e l’assessore comunale Enrico La Sala, indicato per guidare il percorso di transizione digitale del Comune.

«Come Rotary Club Marsala siamo grati ai relatori, alle autorità e ai cittadini che hanno condiviso con noi questo momento – ha dichiarato la presidente Lucia Antonia Sciacca –. L’intelligenza artificiale è una grande risorsa, soprattutto per la medicina, ma la cura resta un atto profondamente umano. Il Rotary vuole continuare a essere luogo di dialogo e di servizio per la comunità».

La presidente ha inoltre ringraziato Alessandro Laudicina per la moderazione e i soci Daniele Pizzo e Salvatore Bottone, delegati del Club al progetto Rotary Forum, per il contributo all’organizzazione dell’iniziativa.

Il Rotary Club Marsala ha infine rivolto un ringraziamento al Comune per il patrocinio, ai relatori e a tutti i partecipanti, confermando l’intenzione di proseguire il percorso di approfondimento su temi che riguardano da vicino il presente e il futuro della società.



