Marsala, corso BLSD per i docenti dello Sturzo-Asta
Nonostante le ore difficili vissute da Marsala e Petrosino a causa della calamità naturale, i docenti dell’Istituto comprensivo “Luigi Sturzo-Asta” hanno scelto di portare avanti il corso di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore (BLSD), dimostrando quanto sia importante essere preparati a intervenire in caso di emergenza.
La formazione, inizialmente prevista secondo un programma prestabilito, è proseguita ben oltre l’orario previsto. Una scelta condivisa dai partecipanti, determinati a completare il percorso e ad acquisire competenze che possono rivelarsi decisive per salvare una vita.
L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Rotary Club Marsala, è stata promossa da Riccardo Lembo, delegato al progetto “Marsala, Città Cardioprotetta”. La presidente del Club, Lucia Sciacca, ha portato i saluti del Rotary, sottolineando il valore di queste attività e la vicinanza dell’associazione alla scuola e alla comunità, soprattutto nei momenti più difficili.
A curare il corso, insieme a Riccardo Lembo, sono stati il figlio, il dottor Giuseppe Lembo, in qualità di istruttore, e l’altro figlio, Francesco Lembo, come assistente. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Simonetta Alagna, istruttrice e preziosa collaboratrice nell’organizzazione dell’iniziativa.
In una giornata segnata dall’emergenza, la partecipazione dei docenti ha confermato l’importanza della formazione sulle manovre salvavita. Conoscere le procedure di primo soccorso e saper utilizzare un defibrillatore significa poter fare la differenza quando ogni secondo conta.
Un impegno che rafforza il ruolo della scuola come presidio di sicurezza e testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazioni del territorio.
****
Marsala, il Rotary riflette sul rapporto tra intelligenza artificiale e dignità umana
Una sala gremita e un confronto partecipato hanno accompagnato, sabato pomeriggio, la conferenza “Le persone al tempo dell’IA – Riflessioni a partire dall’enciclica Magnifica Humanitas”, organizzata dal Rotary Club Marsala con il patrocinio del Comune e ospitata nella Sala Conferenze del Complesso Monumentale San Pietro.
Al centro dell’incontro il rapporto tra intelligenza artificiale e persona, tra le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e la necessità di preservare dignità, relazioni e responsabilità umana.
A moderare i lavori è stato l’avvocato Alessandro Laudicina, che ha guidato il dialogo tra i relatori. Il professor Giuseppe Anastasi, ordinario di Ingegneria Informatica all’Università di Pisa, ha illustrato potenzialità e limiti dell’intelligenza artificiale. Monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, ha invece richiamato i principi di centralità e dignità della persona, mentre la sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha portato il punto di vista delle istituzioni e della comunità locale.
Particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale in medicina nell’intervento della presidente del Rotary Club Marsala, Lucia Antonia Sciacca. Gli strumenti tecnologici possono rappresentare un valido supporto nella diagnostica e nella pratica clinica, ma non possono sostituire la relazione tra medico e paziente.
Un aspetto ancora più importante quando si parla di bambini e delle loro famiglie, per i quali ascolto, vicinanza e fiducia sono elementi fondamentali del percorso di cura. La tecnologia, dunque, come risorsa da valorizzare, senza perdere di vista la dimensione umana dell’assistenza.
Il confronto è proseguito anche dopo gli interventi, con numerosi partecipanti che si sono avvicinati ai relatori per porre domande e approfondire gli argomenti affrontati. Una partecipazione che ha confermato l’interesse della comunità per una trasformazione tecnologica destinata a incidere sempre più sulla vita quotidiana.
Tra i presenti anche la presidente del Rotaract Club Marsala, Adriana Pellegrino, l’assistente della governatrice Francesco Paolo Sieli, esponenti del clero e l’assessore comunale Enrico La Sala, indicato per guidare il percorso di transizione digitale del Comune.
«Come Rotary Club Marsala siamo grati ai relatori, alle autorità e ai cittadini che hanno condiviso con noi questo momento – ha dichiarato la presidente Lucia Antonia Sciacca –. L’intelligenza artificiale è una grande risorsa, soprattutto per la medicina, ma la cura resta un atto profondamente umano. Il Rotary vuole continuare a essere luogo di dialogo e di servizio per la comunità».
La presidente ha inoltre ringraziato Alessandro Laudicina per la moderazione e i soci Daniele Pizzo e Salvatore Bottone, delegati del Club al progetto Rotary Forum, per il contributo all’organizzazione dell’iniziativa.
Il Rotary Club Marsala ha infine rivolto un ringraziamento al Comune per il patrocinio, ai relatori e a tutti i partecipanti, confermando l’intenzione di proseguire il percorso di approfondimento su temi che riguardano da vicino il presente e il futuro della società.
Dall'esperienza quasi trentennale di Sandro Lanza nasce un progetto imprenditoriale che unisce interior design, arredamento e consulenza personalizzata. Dai marchi più prestigiosi alle soluzioni piu’ differenti,...
L’A.N.D.E. di Marsala è stata intitolata all’avvocata Paola Danila Tranchida, scomparsa il 22 novembre 2025. La cerimonia si è svolta sabato 10 ottobre nella sala conferenze del Complesso monumentale San Pietro, alla...
Un pezzo dell’industria marsalese si prepara a raggiungere Parma. Dal 27 al 30 ottobre 2026, S.M. Inox parteciperà per la prima volta come espositore al CibusTec, manifestazione internazionale dedicata alle...
Da una realtà nata nel cuore della Sicilia a una rete di cittadinanza attiva con una presenza sempre più ampia sul territorio nazionale. L’associazione NÈUS, fondata il 13 agosto 2024 a Troina su iniziativa della...
"Dopo i positivi risultati dello scorso anno abbiamo voluto ripetere questo appuntamento nei fine settimana di ottobre, che ha trovato, e li ringrazio l'adesione volontaria dei nostri operatori sanitari. Sono...