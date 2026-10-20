Lutto nel mondo dei motori: morto a 46 anni Salvatore Innocenti. Oggi i funerali a Castelvetrano

20/10/2026 06:53:00

Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti familiari, amici e appassionati di automobilismo. È morto a soli 46 anni Salvatore Innocenti, originario di Campobello di Mazara, molto conosciuto nell'ambiente delle competizioni automobilistiche di regolarità. A stroncarlo è stato un malore che lo ha colpito mentre si trovava nella propria abitazione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra le comunità di Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove Innocenti era conosciuto e apprezzato.

La passione per le auto storiche e il Trofeo Cave di Cusa

Salvatore Innocenti era un grande appassionato di automobilismo, in particolare delle gare di regolarità per auto storiche. Fino a pochi giorni prima della sua morte aveva collaborato attivamente con l'ASD Cave di Cusa nell'organizzazione dell'omonimo trofeo, appuntamento del Campionato Italiano di Regolarità Auto Storiche, disputato l'11 ottobre.

Alla manifestazione aveva partecipato anche come concorrente, confermando una passione che viveva non soltanto al volante, ma anche attraverso l'impegno organizzativo e la collaborazione con gli altri appassionati.

Il cordoglio degli amici e delle scuderie

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore. A ricordare Salvatore Innocenti sono stati amici, conoscenti e rappresentanti del mondo automobilistico, tra cui l'ASD Cave di Cusa e la scuderia Franciacorta Motori.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto soprattutto nella moglie Sebastiana e tra quanti avevano condiviso con lui la passione per i motori.

I funerali si svolgeranno oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano.