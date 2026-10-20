Trapani, “La bellezza dei 45”: un incontro per parlare della salute delle donne

20/10/2026 11:20:00

Parlare di perimenopausa senza imbarazzo, superare i tabù e offrire alle donne strumenti per comprendere i cambiamenti del proprio corpo.

È questo l’obiettivo di “La bellezza dei 45”, l’iniziativa promossa da SkinFeel Beauty Lab per celebrare i 45 anni di attività, già come Estetica Minafò, trasformando l’anniversario in un’occasione di informazione e sensibilizzazione sulla salute femminile.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre 2026, alle ore 17, nella Sala Fulvio Sodano di Palazzo D’Alì, a Trapani. Il seminario è gratuito e aperto alla cittadinanza ed è patrocinato dal Comune di Trapani, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, guidato da Giulia Passalacqua, e dall’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Trapani.

Al centro dell’incontro ci sarà la perimenopausa, una fase di transizione caratterizzata da cambiamenti ormonali che possono incidere su diversi aspetti della vita quotidiana: dalla salute fisica alla sfera emotiva, dalla sessualità alla qualità del sonno, fino alle trasformazioni della pelle.

Un tema che riguarda la salute e il benessere delle donne, ma che ancora oggi viene spesso affrontato con imbarazzo o attraverso informazioni frammentarie, non sempre attendibili. L’iniziativa punta proprio a favorire una maggiore consapevolezza, mettendo a confronto competenze professionali differenti.

Un approccio multidisciplinare alla salute femminile

Il seminario riunirà specialisti ed esperti che affronteranno le diverse dimensioni della perimenopausa. Interverrà il dottor Vito Iannone, direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, che approfondirà gli aspetti legati alla salute ginecologica e ai cambiamenti ormonali.

La dottoressa Cascarano, presidente dell’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Trapani, contribuirà al confronto sul tema della salute femminile. La dimensione psicologica ed emotiva del cambiamento sarà invece affrontata dalla psicoterapeuta dottoressa Accardo.

A completare il quadro sarà Irene Coppola, responsabile tecnica di SkinFeel Beauty Lab, che parlerà delle trasformazioni della pelle durante la perimenopausa e dell’importanza della prevenzione e della cura cutanea.

L’obiettivo è offrire alle partecipanti strumenti per riconoscere i cambiamenti, comprendere meglio ciò che accade al proprio corpo e orientarsi tra informazioni corrette e possibilità di supporto professionale.

«Con questo incontro desideriamo creare uno spazio di informazione e confronto in cui le donne possano sentirsi libere di fare domande, trovare risposte affidabili e parlare senza imbarazzo di una fase naturale della vita, che merita attenzione e conoscenza», dichiara Irene Coppola.

La scelta di dedicare il 45° anniversario a questo tema nasce dalla volontà di andare oltre l’attività quotidiana del centro estetico e contribuire alla diffusione di una cultura del benessere fondata sulla prevenzione e sulla consapevolezza.

“ La bellezza dei 45” si propone così come un’occasione di confronto aperta alla comunità, per superare pregiudizi e silenzi e ricordare che la salute della donna merita attenzione in ogni stagione della vita.



