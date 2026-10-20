Marsala, da oggi alla parrocchia Santi Filippo e Giacomo quattro giorni di spiritualità nel segno di San Pio

20/10/2026 16:29:00

Dal 20 al 23 ottobre la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di Marsala ospiterà il frate cappuccino proveniente dalla Sardegna. Un percorso di fede aperto alla comunità, tra celebrazioni, catechesi, confessioni e momenti di fraternità.

Quattro giorni dedicati alla spiritualità, alla preghiera e alla riscoperta dei valori cristiani attraverso la figura di San Pio da Pietrelcina. Da oggi, martedì 20 ottobre, fino a venerdì 23 ottobre, la parrocchia promuove un'iniziativa religiosa che vedrà la partecipazione di Fra Enrico Mascia, l'evento, dal titolo “Viviamo quattro giorni di spiritualità con San Pio”, propone un programma ricco di incontri, celebrazioni e momenti di riflessione rivolti ai fedeli.

Quattro giornate per riflettere sulla fede

Il percorso spirituale prenderà il via questa sera, martedì 20 ottobre, alle ore 21, con la celebrazione della Santa Messa e l'accoglienza di Fra Enrico Mascia. Seguirà un momento di preghiera dedicato alla vita di San Pio, figura tra le più amate e venerate della tradizione cattolica. Mercoledì 21 ottobre sarà invece la giornata dedicata al discernimento. Dalle ore 10 alle 12 sarà possibile accostarsi al sacramento della confessione e partecipare all'adorazione. Alle ore 17 si terrà una catechesi sul tema “Perché bisogna fare discernimento?”, un'occasione per riflettere sulle scelte della vita alla luce della fede. Alle 18 è prevista la recita del Santo Rosario, seguita, alle 18.30, dalla Santa Messa con riflessione. Al termine si svolgerà la benedizione con la reliquia di San Pio.

La giornata della preghiera e l'Unzione degli infermi

Particolarmente significativa sarà la giornata di giovedì 22 ottobre, interamente dedicata alla preghiera. Anche in questa occasione, dalle 10 alle 12, saranno previste confessioni e adorazione. Alle ore 17 Fra Enrico Mascia guiderà una catechesi dal titolo “Perché dobbiamo pregare?”, mentre alle 18 si terrà la recita del Rosario. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa durante la quale verrà amministrato il sacramento dell'Unzione degli infermi ai malati presenti. La celebrazione si concluderà con la benedizione attraverso la reliquia di San Pio. La giornata proseguirà alle ore 21 con un momento di fraternità nel salone parrocchiale, pensato per favorire l'incontro e la condivisione tra i partecipanti. L'ultima giornata, venerdì 23 ottobre, sarà dedicata all'offerta e alla fraternità. La mattinata, dalle ore 10 alle 12, sarà riservata alle confessioni. Alle ore 17 è in programma la catechesi “Perché dobbiamo vivere da fratelli?”, un tema che richiama il valore della solidarietà, dell'accoglienza e dell'attenzione verso il prossimo. Alle 18 si terrà il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa conclusiva con riflessione. Al termine della celebrazione tutti i presenti riceveranno la benedizione con la reliquia di San Pio.

Un invito alla comunità marsalese

L'iniziativa è promossa dal Comitato parrocchiale e dal Gruppo di preghiera di San Pio, insieme al parroco don Giuseppe Sammartano. I quattro giorni rappresentano un'occasione per ritagliarsi uno spazio di riflessione in una quotidianità spesso scandita da ritmi frenetici, riscoprendo il significato della preghiera, del discernimento e della fraternità. La parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo intende offrire non soltanto un appuntamento religioso, ma anche un'opportunità di incontro e condivisione.



