Il PD contento per la Festa dell'Unità a Trapani

20/10/2026 22:00:00

Il Partito Democratico traccia un bilancio positivo della Festa provinciale dell’Unità, tornata a Trapani dopo vent’anni di assenza. La manifestazione si è conclusa domenica 18 ottobre al Complesso San Domenico, dopo due giornate di incontri e dibattiti dedicate al tema “Fragilità e comunità: prendersi cura delle persone e dei territori”.

Il programma ha affrontato alcune delle principali questioni che riguardano la provincia, dalla scuola ai servizi sociali, dall’emergenza idrica alla gestione dei rifiuti, fino alle infrastrutture, all’urbanistica, alla salute e alle prospettive politiche della Sicilia. Qui l'articolo di Tp24 sulla Festa dell'Unità a Trapani che ha registrato tante correnti e pochi cittadini.

Numerosi gli esponenti politici che hanno preso parte agli incontri, tra cui il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, il coordinatore regionale di Italia Viva Davide Faraone, l’eurodeputato Peppino Lupo, la presidente dell’assemblea regionale del PD Cleo Li Calzi e i deputati regionali Antonello Cracolici, Nello Dipasquale e Dario Safina.

Al centro del confronto, la necessità di migliorare i servizi pubblici, rendere le città più vivibili, tutelare le risorse idriche e ridurre i costi legati alla raccolta dei rifiuti e alla TARI. Spazio anche alle alleanze politiche e alle prospettive di governo della Regione.

A tracciare il bilancio della manifestazione è stata la segretaria provinciale del PD Trapani, Valeria Battaglia, che ha sottolineato il significato dell’iniziativa e il valore della partecipazione.

«Trovarci e ritrovarci in una sola grande comunità democratica significa non avere paura di interrogarci, di scavare dentro le nostre fragilità e partire da quelle per affrontare le fragilità della nostra comunità e dei nostri territori, cercando di trovare un modo per prendercene cura, perché dietro queste fragilità ci sono persone che aspettano risposte», ha dichiarato Battaglia.

La segretaria ha poi richiamato la responsabilità come elemento centrale per il futuro del partito: «Abbiamo una grande sfida, quella di tornare al governo del nostro Paese e al governo della nostra Regione. L’unica parola che ho detto in apertura e con cui voglio chiudere è responsabilità».

Infine, il ringraziamento a quanti hanno contribuito all’organizzazione della Festa: «Grazie a tutte e tutti coloro che si sono spesi con grande passione per organizzare questa meravigliosa Festa dell’Unità. Comunità significa anche questo: mettersi a disposizione degli altri».

Con la conclusione della due giorni, il PD trapanese guarda al futuro e punta a dare continuità a uno spazio di confronto che torna in città dopo vent’anni. L’obiettivo dichiarato è mantenere aperto il dialogo con cittadini, amministratori e realtà sociali, trasformando i temi affrontati durante la manifestazione in occasioni concrete di ascolto e partecipazione.



