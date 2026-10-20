Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Piccole Storie
20/10/2026 18:10:00

Trapani, festeggiano i 50 anni dalla maturità gli ex alunni della III D del Liceo Classico Ximenes

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/trapani-festeggiano-i-50-anni-dalla-maturita-gli-ex-alunni-della-iii-d-del-liceo-classico-ximenes-450.jpg

Cinquant’anni dopo il diploma, gli ex alunni della classe III D del Liceo classico Ximenes di Trapani si sono ritrovati per festeggiare insieme l’anniversario della Maturità classica del 1976.

La reunion, che si è svolta domenica 18 ottobre, è stata un’occasione per rivedersi, ricordare gli anni trascorsi tra i banchi di scuola e condividere esperienze e aneddoti di una stagione importante della propria vita. Non tutti i compagni sono riusciti a essere presenti, ma il legame con quella classe è rimasto forte.

 

Tra gli organizzatori che hanno fortemente voluto questo incontro c’è Andrea Ingraldo, che si è impegnato affinché il gruppo potesse ritrovarsi dopo mezzo secolo.

Alla festa ha partecipato anche il professor Antonino Tobia, all’epoca insegnante d’italiano e commissario, oggi docente alla Libera Università di Trapani. La sua presenza ha reso ancora più significativo il momento, riportando alla memoria gli anni del liceo e il rapporto tra studenti e insegnanti.

 

La fotografia della giornata raccoglie i partecipanti insieme al loro storico professore e testimonia un’amicizia che, nonostante il tempo trascorso, continua a mantenere vivo il ricordo di quegli anni. Per gli ex alunni dello Ximenes ritrovarsi è stato un modo semplice e bello per celebrare la propria storia comune e riscoprire il piacere di essere ancora, almeno per un giorno, compagni di classe.









Native | 16/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792074202-0-a-castelvetrano-nasce-mobila-home-design-un-nuovo-punto-di-riferimento-per-l-arredamento-e-il-design.jpg

A Castelvetrano nasce MOBILA Home Design: un nuovo punto di riferimento...

Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

Native | 14/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791960954-0-ottobre-rosa-a-trapani-aperture-straordinarie-nei-weekend-per-gli-screening-gratuiti.jpg

Ottobre Rosa, in provincia di Trapani aperture straordinarie nei weekend...