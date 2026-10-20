Trapani, festeggiano i 50 anni dalla maturità gli ex alunni della III D del Liceo Classico Ximenes

20/10/2026 18:10:00

Cinquant’anni dopo il diploma, gli ex alunni della classe III D del Liceo classico Ximenes di Trapani si sono ritrovati per festeggiare insieme l’anniversario della Maturità classica del 1976.

La reunion, che si è svolta domenica 18 ottobre, è stata un’occasione per rivedersi, ricordare gli anni trascorsi tra i banchi di scuola e condividere esperienze e aneddoti di una stagione importante della propria vita. Non tutti i compagni sono riusciti a essere presenti, ma il legame con quella classe è rimasto forte.

Tra gli organizzatori che hanno fortemente voluto questo incontro c’è Andrea Ingraldo, che si è impegnato affinché il gruppo potesse ritrovarsi dopo mezzo secolo.

Alla festa ha partecipato anche il professor Antonino Tobia, all’epoca insegnante d’italiano e commissario, oggi docente alla Libera Università di Trapani. La sua presenza ha reso ancora più significativo il momento, riportando alla memoria gli anni del liceo e il rapporto tra studenti e insegnanti.

La fotografia della giornata raccoglie i partecipanti insieme al loro storico professore e testimonia un’amicizia che, nonostante il tempo trascorso, continua a mantenere vivo il ricordo di quegli anni. Per gli ex alunni dello Ximenes ritrovarsi è stato un modo semplice e bello per celebrare la propria storia comune e riscoprire il piacere di essere ancora, almeno per un giorno, compagni di classe.



