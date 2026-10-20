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Cronaca

» Meteo
20/10/2026 16:17:00

Sicilia, arriva il maltempo: temporali e raffiche di vento fino a 90 km/h

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/sicilia-arriva-il-maltempo-temporali-e-raffiche-di-vento-fino-a-90-km-h-450.jpg

Il maltempo torna in Sicilia. Dopo giorni di temperature quasi estive, una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali anche intensi e forti raffiche di vento. Il peggioramento comincerà dalla Sicilia occidentale, con il Trapanese tra le prime zone interessate, per poi estendersi al resto dell'Isola. La fase più instabile dovrebbe durare circa 48 ore.

 

Prima il caldo, poi il maltempo

L'arrivo della perturbazione sarà preceduto da un temporaneo aumento delle temperature, alimentato dai venti meridionali.

A Trapani si potranno raggiungere i 28 gradi, con un'escursione termica di 11 gradi tra minima e massima. A Palermo sono previsti 26 gradi, mentre Agrigento e Catania arriveranno a 25.

Un clima decisamente mite per la seconda metà di ottobre, destinato però a cambiare rapidamente.

 

Temporali a partire dal Trapanese

Il peggioramento arriverà da ovest, coinvolgendo inizialmente la provincia di Trapani. Il fronte perturbato attraverserà poi la Sicilia, portando piogge diffuse e temporali che potranno risultare localmente intensi.

Particolare attenzione alle province di Siracusa e Ragusa e alla fascia ionica, dove sono previste le precipitazioni più consistenti. In serata i fenomeni potrebbero estendersi anche al Messinese.

 

Scirocco forte, raffiche fino a 90 km/h

A preoccupare è soprattutto il vento. Lo Scirocco soffierà con intensità crescente, provocando un deciso aumento del moto ondoso.

Sulle isole Egadi sono previste raffiche fino a circa 75 km/h, mentre sul versante tirrenico le punte potrebbero raggiungere i 90 km/h.

I mari saranno mossi o molto mossi, con possibili mareggiate soprattutto lungo le coste meridionali e orientali della Sicilia.

Il vento e le condizioni del mare potrebbero creare difficoltà ai collegamenti marittimi con le isole minori, comprese Egadi, Eolie, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

 

Quanto durerà il maltempo?

La perturbazione dovrebbe interessare la Sicilia per circa due giorni. Da giovedì 22 ottobre è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, con qualche schiarita.

Ma potrebbe essere soltanto una pausa. Venerdì 23 ottobre i modelli meteorologici indicano la possibilità di un secondo fronte perturbato, che potrebbe mantenere condizioni di instabilità anche durante il fine settimana.

Le previsioni restano in evoluzione, soprattutto per quanto riguarda l'intensità e la localizzazione dei temporali.









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