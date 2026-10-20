Lavoro in provincia: nuove assunzioni a Marsala, Alcamo, Mazara e Trapani. Stipendi fino a 30 mila euro

20/10/2026 10:08:00

Un ingegnere da assumere a tempo indeterminato a Marsala, un tecnico specializzato nell'industria biomedicale, un libraio a Mazara del Vallo e nuove opportunità nel commercio, nell'automotive e nelle risorse umane. Il mercato del lavoro in provincia di Trapani, questa settimana, offre diverse possibilità. E qualche azienda ha anche il buon gusto di dichiarare lo stipendio.

Tra le offerte più interessanti c'è quella di Adecco, che cerca un ingegnere progettista a Marsala con contratto a tempo indeterminato e retribuzione fino a 30 mila euro lordi annui. A Mazara, invece, Giunti cerca personale per la libreria con una Ral di oltre 23 mila euro.

Ci sono opportunità anche per diplomati, tecnici, persone con esperienza nelle vendite e giovani interessati a cominciare un percorso professionale.

La ricerca di Tp24 riguarda gli annunci pubblicati negli ultimi sette giorni, con particolare attenzione alle selezioni ancora aperte e alle sedi effettive di lavoro.

A Marsala Adecco cerca un ingegnere progettista: tempo indeterminato e fino a 30 mila euro

Una delle offerte economicamente più interessanti arriva da Adecco, che seleziona un ingegnere progettista di impianti termotecnici ed energie rinnovabili per un'azienda con sede a Marsala.

L'impresa opera nella progettazione integrata di impianti e infrastrutture, con particolare attenzione all'efficienza energetica e all'edilizia sostenibile.

Il professionista dovrà occuparsi della progettazione di impianti fotovoltaici ed eolici, impianti termici, sistemi di ventilazione e condizionamento, reti idrosanitarie e gas, oltre alla redazione dei relativi elaborati tecnici. LinkedIn

I requisiti. Serve una laurea in Ingegneria, preferibilmente nell'area termotecnica o delle energie rinnovabili, e un'esperienza di almeno due o tre anni nella progettazione di impianti.

Richiesta anche la conoscenza della metodologia BIM e di programmi come Revit, Solarius, AutoCAD e PriMus.

Contratto e stipendio. L'offerta prevede un'assunzione a tempo indeterminato, con Ccnl Studi Professionali, secondo livello, e una retribuzione annua lorda compresa tra 26 mila e 30 mila euro.

L'impiego è full time e la sede è Marsala. L'annuncio, pubblicato negli ultimi giorni, risulta ancora aperto alle candidature. LinkedIn

Per partecipare alla selezione bisogna inviare il curriculum attraverso LinkedIn, seguendo la procedura indicata da Adecco.

Candidati come ingegnere progettista a Marsala

A Calatafimi Enovis cerca un ingegnere per la validazione dei processi industriali

A Calatafimi Segesta, la multinazionale Enovis, specializzata in tecnologie e dispositivi medicali, cerca un Process Validation Engineer.

La figura lavorerà negli uffici di Segesta e si occuperà della qualificazione di impianti, attrezzature e sistemi, oltre alla validazione dei processi produttivi.

Tra le responsabilità ci sono la gestione dei test di laboratorio, il controllo della documentazione tecnica e la verifica del rispetto delle normative di settore. Il professionista dovrà collaborare anche con laboratori esterni e contribuire all'introduzione di nuovi processi e tecnologie. LinkedIn

I requisiti. L'azienda richiede un diploma o una laurea in discipline scientifiche e tecnologiche, una buona conoscenza dell'inglese, almeno di livello B2, ed esperienza nella qualificazione o validazione dei processi produttivi.

L'esperienza richiesta è compresa tra tre e cinque anni.

Contratto e stipendio. L'annuncio riguarda un impiego in presenza, ma non specifica la tipologia contrattuale né la retribuzione.

Sono informazioni da richiedere durante il primo contatto con l'azienda. LinkedIn

La candidatura può essere presentata attraverso LinkedIn, nella pagina pubblicata direttamente da Enovis.

Consulta l'offerta Enovis a Calatafimi Segesta

Giunti cerca un libraio a Mazara del Vallo: 23.241 euro lordi all'anno

Per chi ama i libri, a Mazara del Vallo arriva una nuova opportunità da Giunti al Punto.

Il gruppo editoriale cerca un libraio o una libraia da inserire nel proprio punto vendita.

Naturalmente, amare i libri è importante. Ma non basta aver letto tutta la saga di Harry Potter o conoscere a memoria le classifiche dei bestseller.

Il lavoro comprende assistenza ai clienti, organizzazione degli scaffali, gestione degli ordini e dei resi, analisi dell'andamento delle vendite e organizzazione di presentazioni e attività culturali. LinkedIn

I requisiti. Sono richiesti diploma o laurea, una buona conoscenza del panorama editoriale, capacità relazionali, attitudine alla vendita e conoscenza della lingua inglese.

Serve inoltre disponibilità a lavorare su turni e, quando necessario, anche nei fine settimana.

Contratto e stipendio. Giunti propone un contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di successiva stabilizzazione.

L'impiego è di 38 ore settimanali, distribuite dal lunedì alla domenica secondo i turni aziendali.

L'inquadramento è al quinto livello del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, con una Ral di riferimento di 23.241 euro. LinkedIn

Le candidature possono essere inviate attraverso LinkedIn oppure consultando la sezione dedicata alle posizioni aperte sul sito di Giunti al Punto.

Candidati come libraio Giunti a Mazara del Vallo

Consulta la sezione Lavora con noi di Giunti al Punto

A Mazara Gamelife cerca addetti alle vendite: lavoro a chiamata

Sempre a Mazara del Vallo, Gamelife, catena specializzata in videogiochi, collezionismo e cultura pop, cerca un addetto o un'addetta alle vendite.

La sede indicata è il negozio di corso Umberto I, 65.

Il lavoro consiste nell'accogliere i clienti, consigliare videogiochi e prodotti da collezione, gestire le vendite e mantenere in ordine il punto vendita. LinkedIn

I requisiti. Non è indispensabile avere già lavorato nel settore. L'esperienza nelle vendite è considerata preferenziale, ma non obbligatoria.

Servono invece buone capacità comunicative, conoscenza del mondo del gaming e disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei festivi.

C'è un requisito anagrafico specifico: per la formula contrattuale utilizzata, l'azienda indica di poter valutare candidati con meno di 24 anni oppure con più di 55 anni.

Contratto e stipendio. L'inserimento avverrà attraverso un contratto a chiamata.

LinkedIn riporta una retribuzione annua di riferimento di 10.548 euro, ma l'annuncio non precisa quante giornate lavorative siano previste né come quell'importo si rapporti alle chiamate effettive.

Non si tratta quindi di uno stipendio mensile fisso garantito. È opportuno chiarire preventivamente disponibilità richiesta, compenso per ogni prestazione e numero indicativo delle giornate di lavoro. LinkedIn

Per candidarsi bisogna utilizzare la pagina LinkedIn pubblicata da Gamelife.

Consulta l'offerta Gamelife a Mazara del Vallo

A Trapani WeHunt cerca un tecnico per progetti edili ed energetici

A Trapani, la società di selezione del personale WeHunt cerca un addetto all'ufficio tecnico per un'azienda operante nel settore energetico.

La persona selezionata dovrà seguire progetti e commesse nel campo delle costruzioni e dell'energia, collaborando con progettisti, imprese, fornitori e responsabili di progetto.

Le attività comprendono la preparazione degli elaborati grafici, l'aggiornamento della documentazione tecnica, la redazione dei computi metrici e il supporto alla gestione delle varianti progettuali. Sono possibili anche sopralluoghi nei cantieri. LinkedIn

I requisiti. Possono candidarsi diplomati geometri oppure laureati in Architettura, Ingegneria edile o civile e discipline equivalenti.

È richiesta esperienza, anche breve, in uffici tecnici, studi professionali o imprese del settore edile.

Bisogna inoltre conoscere AutoCAD, Excel e le principali procedure di progettazione e contabilità dei lavori.

Contratto e stipendio. L'offerta è per un impiego full time. La sede indicata è Trapani, ma non viene comunicato l'indirizzo dell'azienda cliente.

Non sono specificati né il tipo di contratto né la retribuzione. LinkedIn

La candidatura può essere presentata tramite LinkedIn, indicando il riferimento 10401.

Candidati per l'ufficio tecnico a Trapani

Ad Alcamo Lupo Mercedes-Benz cerca un meccanico

Nuova ricerca di personale anche nel settore automobilistico.

Lupo Mercedes-Benz, concessionaria e officina autorizzata con sede ad Alcamo, cerca un meccanico da inserire nella propria struttura.

La persona selezionata dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, della diagnosi dei guasti e degli interventi di riparazione meccanica, elettrica ed elettronica.

Sono previste anche attività di manutenzione preventiva, compilazione della documentazione tecnica e collaborazione con il personale dell'accettazione. LinkedIn

I requisiti. L'azienda cerca una persona con competenze nella manutenzione e riparazione di autoveicoli, capacità di utilizzare strumenti diagnostici e conoscenze dei principali sistemi meccanici ed elettronici.

Sono considerati utili un diploma tecnico o una qualifica professionale in ambito meccanico o meccatronico.

L'impiego è full time e in presenza, ad Alcamo.

Contratto e stipendio. Nell'annuncio non sono indicati la forma contrattuale e il trattamento economico. L'azienda fa invece riferimento alla formazione tecnica continua e all'aggiornamento professionale.

La candidatura può essere presentata tramite LinkedIn.

Consulta l'offerta per meccanico ad Alcamo

Manpower cerca un HR Assistant a Trapani: tirocinio di sei mesi

A Trapani, Manpower cerca una persona da inserire nella propria filiale come HR Assistant, attraverso uno stage della durata di sei mesi.

È un'opportunità rivolta a chi vuole avvicinarsi al mondo delle risorse umane e della selezione del personale.

La figura sarà affiancata nelle attività quotidiane dell'agenzia: accoglienza dei candidati, analisi dei curriculum, pubblicazione degli annunci di lavoro, gestione delle pratiche preliminari alle assunzioni e aggiornamento degli strumenti digitali. Manpower

Sono previste anche attività amministrative e di archiviazione dei documenti.

I requisiti. La scheda non indica uno specifico titolo di studio obbligatorio né un'esperienza minima.

Il percorso è comunque orientato ad attività organizzative, amministrative e di gestione dei rapporti con candidati e aziende.

Contratto e stipendio. Si tratta di un tirocinio full time di sei mesi, in presenza a Trapani.

Sul piano economico l'annuncio presenta dati non coerenti, quindi non è possibile indicare con affidabilità l'importo del rimborso spese. Sarà necessario chiederlo direttamente all'agenzia.

L'annuncio è stato pubblicato il 12 ottobre e indica come termine di validità il 15 novembre 2026. Manpower

Per candidarsi bisogna utilizzare il sito ufficiale di Manpower, tramite la posizione con codice 1052958.

Candidati allo stage HR di Manpower a Trapani

A Trapani cercasi addetti al recupero crediti telefonico, anche senza esperienza specifica

Sempre Manpower seleziona a Trapani un addetto o un'addetta al recupero crediti telefonico, per una società specializzata nella gestione dei crediti.

Il lavoro consiste nel contattare telefonicamente gli interlocutori, gestire le comunicazioni relative alle posizioni affidate e svolgere le attività previste dalle procedure aziendali.

L'azienda prevede un percorso di formazione e affiancamento. Manpower

I requisiti. È richiesto il diploma e una buona capacità di comunicazione telefonica.

Possono essere valutati anche candidati senza precedente esperienza nel recupero crediti, purché abbiano maturato una minima esperienza nel contatto con il pubblico o in attività amministrative.

Contratto e stipendio. La scheda pubblica richiede qualche attenzione.

Manpower indica una fascia economica di riferimento di 10-15 mila euro annui, ma nella stessa offerta compaiono due formule contrattuali differenti: nella scheda sintetica si parla di tempo determinato, mentre nella descrizione viene proposta una collaborazione coordinata e continuativa.

Prima di accettare è quindi indispensabile chiarire quale rapporto di lavoro sarà effettivamente applicato, oltre al numero di ore e al compenso.

L'annuncio parla anche di flessibilità nell'organizzazione dei turni e di possibili modalità di lavoro da remoto, senza però specificare quanto lavoro possa essere svolto da casa.

La sede di riferimento è Trapani. L'annuncio, pubblicato il 12 ottobre, risulta valido fino al 31 ottobre 2026. Manpower

Le candidature devono essere presentate attraverso Manpower, utilizzando il codice 1053108.

Consulta l'offerta per recupero crediti a Trapani



