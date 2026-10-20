Trapani piange Alessandro Savona, morto a 17 anni. Domani i funerali

20/10/2026 16:03:00

Trapani si è svegliata oggi con il dolore per la morte di Alessandro Savona, il ragazzo di appena 17 anni che ha perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri. Una tragedia che ha sconvolto la città, lasciando nel dolore la famiglia, gli amici, i compagni di scuola e quanti conoscevano Alessandro.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani.

Alessandro era uno studente del Liceo Scientifico “Fardella-Ximenes”. Una vita spezzata troppo presto, a pochi passi dal mare, in un pomeriggio che sembrava come tanti altri.

Il ricordo del parroco: «Ti ho battezzato, Alessandro»

Tra i messaggi di cordoglio più toccanti c'è quello di don Salvatore, il parroco che conosce da sempre la famiglia Savona e che ha accompagnato alcuni dei momenti più importanti della sua storia.

«In questa foto c'è una storia d'amore, di famiglia e di fede che porto nel cuore: ho battezzato Alessandro e poi Luca; ho benedetto il vostro "io accolgo te", cari Peppe e Ilaria, e questo amore che avrebbe portato frutti».

Parole che raccontano un legame profondo, costruito negli anni, e che oggi diventano un abbraccio ai genitori di Alessandro, Giuseppe e Ilaria, e al fratello Luca.

«Oggi, davanti al più grande fra tutti i dolori, sento di dirvi solamente che Alessandro è entrato pienamente nella Vita eterna, inaugurata con il suo Battesimo e che questa storia d'amore non interrompe la vostra paternità e maternità verso Ale e Luca».

Poi un pensiero particolare alla mamma:

«Ilaria, amica mia, sii forte perché insieme ai ragazzi della III G continueremo ad affrontare e a sostenerci anche in questa tempesta. Vi voglio bene Giuseppe e Ilaria».

Il cordoglio della città

Anche la Pro Loco Trapani APS ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Savona.

«La Pro Loco Trapani APS si stringe al dolore della famiglia Savona per la perdita del giovanissimo Alessandro», si legge nel messaggio diffuso dall'associazione, che accompagna il ricordo con una preghiera per il ragazzo e per i suoi familiari.

Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia.

Il Consiglio comunale di Trapani ha ricordato il giovane con un minuto di silenzio durante la seduta di ieri.

L'incidente sul lungomare Dante Alighieri

La tragedia si è consumata lunedì 19 ottobre, intorno alle 15, sul lungomare Dante Alighieri, all'altezza dell'Hotel Punta Tipa.

Alessandro era alla guida di uno scooter 125 e viaggiava in direzione Erice. Con lui c'era una ragazza di 14 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il marciapiede. Entrambi i ragazzi, che indossavano il casco, sono stati sbalzati sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato i due feriti all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

Per Alessandro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto.

La ragazza di 14 anni, rimasta gravemente ferita, è stata trasferita all'Ismett di Palermo.

La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Domani l'ultimo saluto ad Alessandro

Mercoledì pomeriggio, alle 15, la Basilica Maria Santissima Annunziata accoglierà familiari, amici, compagni di scuola e quanti vorranno dare l'ultimo saluto ad Alessandro.

Resta il dolore immenso di una famiglia e di una comunità che si ritrova a piangere un ragazzo di appena 17 anni.



