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Cronaca

» Giudiziaria
20/10/2026 08:15:00

Lezioni personali, mazarese ai lavori di pubblica utilità 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/lezioni-personali-mazarese-ai-lavori-di-pubblica-utilita-450.jpg

Otto mesi di reclusione, con pena patteggiata, e sostituita con lavori di pubblica utilità, è la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala al 24enne mazarese Danilo Marrone, processato per lesioni personali.

 

 Il 19 maggio 2024, a Castelvetrano, secondo l’accusa, il Marrone colpì al volto con un pugno e poi una coltellata Gaspare Alessandro Ciravolo. Per quest’ultimo, al Pronto soccorso, i medici stimarono una prognosi di guarigione di venti giorni.

 

 Il patteggiamento della pena è stato chiesto dalla difesa. I lavori di pubblica utilità il Marrone dovrà effettuarli a Mazara. 









Native | 16/10/2026
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