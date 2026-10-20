Lezioni personali, mazarese ai lavori di pubblica utilità 

Otto mesi di reclusione, con pena patteggiata, e sostituita con lavori di pubblica utilità, è la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala al 24enne mazarese Danilo Marrone, processato per lesioni personali.
Il 19 maggio 2024, a Castelvetrano, secondo l’accusa, il Marrone colpì al volto con un pugno e poi una coltellata Gaspare Alessandro Ciravolo. Per quest’ultimo, al Pronto soccorso, i medici stimarono una prognosi di guarigione di venti giorni.
Il patteggiamento della pena è stato chiesto dalla difesa. I lavori di pubblica utilità il Marrone dovrà effettuarli a Mazara.