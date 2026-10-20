Trapani, Mariza D'Anna è la nuova segretaria provinciale di Assostampa

È Mariza D’Anna la nuova segretaria provinciale di Assostampa Trapani. La sua elezione è avvenuta sabato mattina per acclamazione, nel corso dell’assemblea del sindacato unitario dei giornalisti trapanesi, che ha rinnovato anche gli altri incarichi della segreteria provinciale.
Accanto a D’Anna, entrano nella nuova segreteria Francesco Mezzapelle, eletto vicesegretario, e Mario Torrente, che assume l’incarico di tesoriere.
I tre subentrano alla precedente segreteria, composta da Vito Orlando, segretario, Max Firreri, vicesegretario, e Mariza D’Anna, tesoriere.
Nel corso dell’assemblea vengono designati anche i delegati che rappresenteranno la provincia di Trapani al congresso regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa, in programma a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre.
A rappresentare i giornalisti professionisti è Vito Orlando, mentre per i pubblicisti vengono eletti Max Firreri e Simona Licata.
Il rinnovo degli organismi provinciali apre così una nuova fase per il sindacato dei giornalisti trapanesi, in vista del prossimo appuntamento congressuale regionale.