Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Giornalismo
20/10/2026 17:15:00

Trapani, Mariza D'Anna è la nuova segretaria provinciale di Assostampa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/1792508400-0-trapani-mariza-d-anna-e-la-nuova-segretaria-provinciale-di-assostampa.jpg

È Mariza D’Anna la nuova segretaria provinciale di Assostampa Trapani. La sua elezione è avvenuta sabato mattina per acclamazione, nel corso dell’assemblea del sindacato unitario dei giornalisti trapanesi, che ha rinnovato anche gli altri incarichi della segreteria provinciale.

 

Accanto a D’Anna, entrano nella nuova segreteria Francesco Mezzapelle, eletto vicesegretario, e Mario Torrente, che assume l’incarico di tesoriere.

I tre subentrano alla precedente segreteria, composta da Vito Orlando, segretario, Max Firreri, vicesegretario, e Mariza D’Anna, tesoriere.

 

Nel corso dell’assemblea vengono designati anche i delegati che rappresenteranno la provincia di Trapani al congresso regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa, in programma a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre.

 

A rappresentare i giornalisti professionisti è Vito Orlando, mentre per i pubblicisti vengono eletti Max Firreri e Simona Licata.

Il rinnovo degli organismi provinciali apre così una nuova fase per il sindacato dei giornalisti trapanesi, in vista del prossimo appuntamento congressuale regionale.

 

 



Giornalismo | 2026-10-18 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/mentana-il-futuro-del-giornalismo-passa-dal-locale-250.jpg

Mentana: "Il futuro del giornalismo passa dal locale"

Come si tiene in piedi un giornale, oggi? E quale informazione potrà resistere in un mondo nel quale le notizie arrivano ovunque, in pochi secondi, mentre algoritmi e piattaforme cambiano continuamente le regole? Sono alcune delle questioni...







Native | 16/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792074202-0-a-castelvetrano-nasce-mobila-home-design-un-nuovo-punto-di-riferimento-per-l-arredamento-e-il-design.jpg

A Castelvetrano nasce MOBILA Home Design: un nuovo punto di riferimento...

Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore

Native | 14/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791960954-0-ottobre-rosa-a-trapani-aperture-straordinarie-nei-weekend-per-gli-screening-gratuiti.jpg

Ottobre Rosa, in provincia di Trapani aperture straordinarie nei weekend...