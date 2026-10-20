Petrosino e Marsala festeggiano i 100 anni della signora Francesca

20/10/2026 21:14:00

Un compleanno speciale, celebrato nel segno degli affetti e del legame con il territorio. La signora Francesca Figuccia festeggia oggi il traguardo dei 100 anni, una vita lunga un secolo che si intreccia con la storia di due comunità vicine: quella di Petrosino e quella di Marsala.

Per questa importante occasione, alla festa hanno preso parte entrambi i sindaci, Giacomo Anastasi, primo cittadino di Petrosino, e la sindaca di Marsala, Andreana Patti, condividendo con la signora Francesca e i suoi familiari un momento di gioia e partecipazione.

L'Amministrazione comunale di Petrosino ha rivolto alla centenaria i più sinceri auguri, celebrando un secolo di ricordi, esperienze e legami che attraversano due territori e le loro comunità.

Un traguardo significativo, che diventa anche un'occasione per rendere omaggio alla storia personale della signora Francesca e ai tanti momenti vissuti in cento anni di vita.

A Francesca Figuccia gli auguri di buon compleanno da parte delle comunità di Petrosino e Marsala.



