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» Dai Comuni
20/10/2026 09:00:00

Alcamo, cambiano i numeri telefonici dell'Urp: ecco i nuovi recapiti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/1792475329-0-alcamo-cambiano-i-numeri-telefonici-dell-urp-ecco-i-nuovi-recapiti.jpg

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Alcamo cambia i propri recapiti telefonici. Per contattare l’ufficio, che si trova in via XI Febbraio 14, sono disponibili tre nuovi numeri: 0924 27062, 0924 590650 e 0924 590651. Resta invariato, invece, l’indirizzo di posta elettronica: urp@comune.alcamo.tp.it.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. È previsto anche un servizio pomeridiano il lunedì e il mercoledì, dalle 15.30 alle 18.30.

 

Le segnalazioni dei cittadini

 

L’ufficio rappresenta un punto di riferimento per i cittadini che intendono segnalare problemi e disservizi sul territorio. Tra gli ambiti di competenza rientrano la manutenzione delle strade e della viabilità, l’erogazione dell’acqua e gli interventi di manutenzione, l’arredo urbano, la segnaletica, il randagismo, il verde pubblico, le fognature e le caditoie.

L’Urp raccoglie inoltre le segnalazioni relative ai controlli ambientali, alla gestione dei rifiuti e ai danni alle automobili provocati da buche o dissesti stradali.

 

Segnalazioni anche online e tramite app

 

Per comunicare eventuali criticità non è necessario recarsi personalmente allo sportello. I cittadini possono utilizzare il sito istituzionale del Comune oppure scaricare sul proprio smartphone l’app Municipium.

Per accedere direttamente alla sezione dedicata alle segnalazioni è disponibile il seguente link.

L’amministrazione comunale invita così i cittadini a utilizzare i canali disponibili per comunicare disservizi e problematiche, contribuendo al miglioramento della manutenzione e della qualità dei servizi sul territorio.









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