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Cultura
20/10/2026 15:10:00

Marsala, Antonio Ferrante presenta “Perché non votiamo più” al circolo PD

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/marsala-antonio-ferrante-presenta-perche-non-votiamo-piu-al-circolo-pd-450.jpg

Alle elezioni politiche del 2022 più di un elettore italiano su tre non è andato a votare. L'affluenza si è fermata al 63,9%, nove punti in meno rispetto al 2018. Un dato che solleva una domanda alla quale i partiti faticano a dare risposta: perché sempre più cittadini rinunciano al voto?

È il tema al centro di “Perché non votiamo più”, il libro di Antonio Ferrante, che sarà presentato mercoledì 21 ottobre, alle 18, nella sede del Partito Democratico di Marsala, in via Antonio Gramsci 16.

Ad aprire l'incontro sarà Linda Licari, segretaria del circolo PD marsalese. A dialogare con l'autore sarà Maria Cristina Tedesco, responsabile del Dipartimento Cultura del partito.

L'appuntamento è aperto alla cittadinanza e rientra nelle iniziative culturali promosse dal circolo per affrontare questioni di interesse politico e sociale.

Perché gli elettori si allontanano dalla politica

Pubblicato nel luglio 2026 da GFE Edizioni, il saggio affronta la crescente disaffezione verso la politica e il rapporto sempre più difficile tra cittadini, partiti e istituzioni.

Ferrante, già presidente del PD siciliano e componente del direttivo nazionale di Progetto Civico, prova a ribaltare la prospettiva: anziché chiedere soltanto perché i cittadini non votino, si interroga sulle responsabilità della politica e sulla sua capacità di rappresentarli.

Al centro della riflessione ci sono la crisi dei partiti tradizionali, il cambiamento della comunicazione politica e la difficoltà di ricostruire un rapporto di fiducia con gli elettori.

Il libro affronta così una questione che riguarda tutte le forze politiche, indipendentemente dagli schieramenti: come riportare alla partecipazione democratica chi ha smesso di riconoscersi nell'offerta politica.









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