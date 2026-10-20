Alcamo, in biblioteca si legge anche con la lingua dei segni: appuntamento con “Libri senza barriere”

20/10/2026 10:28:00

Le storie si possono raccontare anche senza usare la voce. Alla Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino di Alcamo, mercoledì 21 ottobre, dalle 9 alle 12, arriva “Letture animate”, un laboratorio che affiancherà alla narrazione la Lingua italiana dei segni (LIS), grazie alla presenza dell'interprete Gisella Giuseppa Longo.

L'iniziativa fa parte del progetto “Libri senza barriere”, finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), e prosegue il lavoro avviato dalla biblioteca per rendere i libri e le attività culturali accessibili a un pubblico sempre più ampio.

L'appuntamento arriva a pochi giorni da “Letture al buio”, il laboratorio del 17 ottobre dedicato a vedenti e non vedenti (ne abbiamo parlato qui). Due esperienze diverse, unite dall'idea che la lettura non debba necessariamente passare attraverso gli stessi strumenti per tutti.

Dalle letture al buio ai racconti nella lingua dei segni

Durante il laboratorio del 21 ottobre, la professoressa Gisella Giuseppa Longo accompagnerà la lettura attraverso la LIS, permettendo di seguire la narrazione anche attraverso mani, gesti ed espressioni.

La lingua dei segni, infatti, non è una semplice sequenza di gesti che sostituiscono le parole, ma una vera lingua, con regole grammaticali proprie.

L'attività è pensata come un'esperienza condivisa, nella quale persone con differenti esigenze comunicative possano partecipare allo stesso momento culturale.

Il precedente appuntamento, “Letture al buio”, aveva proposto un percorso differente: ascoltare una storia rinunciando temporaneamente alla vista, attraverso l'uso di una benda.

Una biblioteca che coinvolge anche scuole e famiglie

Quello di ottobre è un nuovo tassello di una programmazione che la Biblioteca Bagolino porta avanti dall'inizio dell'anno.

Tra febbraio e maggio 2026, la struttura ha organizzato laboratori di lettura ad alta voce e letture animate per bambini e famiglie.

Il progetto “Libri senza barriere”

La Biblioteca Sebastiano Bagolino, ospitata al MACA, dispone di strumenti pensati per facilitare l'accesso alla lettura anche alle persone con disabilità o esigenze specifiche.

Tra le dotazioni figurano libri in braille, audiolibri, testi ad alta leggibilità e libri tattili, insieme a tecnologie assistive e postazioni attrezzate.

Il progetto “Libri senza barriere”, sostenuto dal Cepell, punta ad affiancare a queste risorse iniziative che ne favoriscano la conoscenza e l'utilizzo.

Il laboratorio con la LIS si inserisce in questo percorso: non soltanto mettere a disposizione libri e strumenti accessibili, ma creare occasioni nelle quali la partecipazione alle attività culturali non dipenda da un'unica modalità di comunicazione.

Come partecipare alle letture animate

L'appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre 2026, dalle 9 alle 12, presso la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino, al MACA di Alcamo.

La prenotazione è obbligatoria. È possibile telefonare al numero 0924 590690 oppure scrivere a bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it, indicando nell'oggetto della mail “prenotazione letture animate - 21 ottobre 2026”.



