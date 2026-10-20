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Cronaca
20/10/2026 06:00:00

Tornado a Marsala e Petrosino, Parrinello: "I soldi ci saranno, ecco come funzionano i ristori"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/tornado-a-marsala-e-petrosino-parrinello-i-soldi-ci-saranno-ecco-come-funzionano-i-ristori-450.jpg

«Chi ha subito danni verrà ristorato. Le risorse non mancheranno». Antonio Parrinello, dirigente della Protezione civile regionale per la provincia di Trapani, intervistato da Rmc101, fa il punto sull'emergenza dopo i tornado del 9 ottobre a Marsala e Petrosino. E spiega come funzioneranno gli aiuti a famiglie e imprese.

 

La prima distinzione riguarda gli interventi urgenti e i risarcimenti. «Tre milioni di euro serviranno per la somma urgenza», spiega Parrinello: risorse destinate a rimuovere i pericoli e mettere in sicurezza le aree colpite, non a risarcire i privati.

Per i danni, le prime stime parlano di circa 20 milioni di euro, ma il conto è ancora provvisorio. Una parte è coperta dalle assicurazioni.

 

Come chiedere i contributi

I cittadini dovranno documentare i danni attraverso un tecnico, con fotografie e perizie asseverate, utilizzando i modelli B1 per i privati e C1 per le imprese.

«La Regione non è un'assicurazione», precisa Parrinello. I contributi serviranno a ripristinare i beni danneggiati e non saranno automatici. Importi, massimali e scadenze saranno definiti dai successivi provvedimenti.

 

La scuola di Terrenove e il rischio scampato

Sulla scuola di Terrenove Bambina, gravemente danneggiata, Parrinello invita alla prudenza: «Ogni ipotesi è azzardata in questo momento». Saranno le verifiche statiche a stabilire se recuperare o ricostruire l'edificio.

Il dirigente ricorda anche quanto sarebbe potuto accadere se il tornado avesse proseguito verso le zone più abitate di Petrosino e Strasatti.

E sottolinea il comportamento delle insegnanti durante l'emergenza: «Sono state molto brave le maestre», che hanno aiutato i bambini a mettersi al riparo sotto i banchi.

Ecco l'intervista completa.









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