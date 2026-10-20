Tornado a Marsala e Petrosino, Parrinello: "I soldi ci saranno, ecco come funzionano i ristori"

20/10/2026 06:00:00

«Chi ha subito danni verrà ristorato. Le risorse non mancheranno». Antonio Parrinello, dirigente della Protezione civile regionale per la provincia di Trapani, intervistato da Rmc101, fa il punto sull'emergenza dopo i tornado del 9 ottobre a Marsala e Petrosino. E spiega come funzioneranno gli aiuti a famiglie e imprese.

La prima distinzione riguarda gli interventi urgenti e i risarcimenti. «Tre milioni di euro serviranno per la somma urgenza», spiega Parrinello: risorse destinate a rimuovere i pericoli e mettere in sicurezza le aree colpite, non a risarcire i privati.

Per i danni, le prime stime parlano di circa 20 milioni di euro, ma il conto è ancora provvisorio. Una parte è coperta dalle assicurazioni.

Come chiedere i contributi

I cittadini dovranno documentare i danni attraverso un tecnico, con fotografie e perizie asseverate, utilizzando i modelli B1 per i privati e C1 per le imprese.

«La Regione non è un'assicurazione», precisa Parrinello. I contributi serviranno a ripristinare i beni danneggiati e non saranno automatici. Importi, massimali e scadenze saranno definiti dai successivi provvedimenti.

La scuola di Terrenove e il rischio scampato

Sulla scuola di Terrenove Bambina, gravemente danneggiata, Parrinello invita alla prudenza: «Ogni ipotesi è azzardata in questo momento». Saranno le verifiche statiche a stabilire se recuperare o ricostruire l'edificio.

Il dirigente ricorda anche quanto sarebbe potuto accadere se il tornado avesse proseguito verso le zone più abitate di Petrosino e Strasatti.

E sottolinea il comportamento delle insegnanti durante l'emergenza: «Sono state molto brave le maestre», che hanno aiutato i bambini a mettersi al riparo sotto i banchi.

Ecco l'intervista completa.



