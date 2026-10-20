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Cronaca
20/10/2026 08:00:00

La pedalata per non dimenticare Enzo Pantaleo compie sei anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/1792474860-0-la-pedalata-per-non-dimenticare-enzo-pantaleo-compie-sei-anni.jpg

 Quest’anno è alla sua sesta edizione la pedalata per non dimenticare Enzo Pantaleo, scomparso il 21 ottobre del 2020 dopo mesi di coma, essendo stato investito da un’auto mentre con la sua bicicletta percorreva la strada provinciale per Triscina. I ciclisti, come nelle edizioni passate, si riuniranno alle 9,00 in via Selinunte 98 a Campobello di Mazara, all’altezza dell’abitazione della famiglia Pantaleo. Il percorso, di circa 50 chilometri, prevede una sosta sul luogo dell’incidente e il ritorno al punto di partenza, attraverso Tre Fontane, Torretta Granitola e Mazara del Vallo.

 

Oltre a non dimenticare Enzo, persona altruista e generosa che tutti conoscevano, la pedalata serve anche a ricordare agli automobilisti di guidare sempre con prudenza, mantenendo almeno un metro e mezzo di distanza mentre si sorpassa una bicicletta. Anche quest’anno, la partecipazione al giro è aperta a tutti.

È il sesto anno. Segno che Enzo Pantaleo non è stato dimenticato.









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