Castellammare e Buseto nella morsa degli incendi: paura per le abitazioni e lo Zingaro

20/10/2026 23:12:00

Una serata di incendi in provincia di Trapani. Il forte vento di Scirocco sta alimentando diversi roghi divampati nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, tra Castellammare del Golfo e Buseto Palizzolo.

Da ore Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. A Castellammare alcune abitazioni sono state evacuate precauzionalmente, mentre le fiamme si sono spinte verso il bosco di Scopello, avvicinandosi alla Riserva dello Zingaro.

La situazione è particolarmente delicata anche per le condizioni meteorologiche: lo Scirocco continuerà a soffiare forte fino a domani, con raffiche che secondo le previsioni potrebbero raggiungere i 90 chilometri orari.

Castellammare, le fiamme minacciano le case e la Riserva dello Zingaro

L'incendio più esteso è quello che interessa il territorio di Castellammare del Golfo, tra Visicari, Grotticelli e Scopello.

Il fuoco è partito dalla zona di Sarmuci, attraversando Piano Livreri e Maiorca, per poi lambire Borgo Scopello e dirigersi verso il bosco, in direzione di Mira del Re, vicino al confine meridionale della Riserva Naturale dello Zingaro.

In alcuni momenti le fiamme hanno minacciato pericolosamente le abitazioni tra Sarmuci e Scopello, rendendo necessarie evacuazioni precauzionali.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'amministrazione comunale, l'allarme per le abitazioni è rientrato, ma l'incendio non è ancora spento.

«Al momento la situazione è sotto controllo per quanto riguarda la sicurezza della popolazione e delle abitazioni», fa sapere il Comune.

Il fronte del fuoco risulta attenuato e la sua avanzata rallentata, ma rimangono diversi focolai sparsi sul territorio. Nella parte alta, inoltre, le fiamme sono ancora attive.

Il sindaco sul posto, Teatro Apollo pronto per gli sfollati

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, sta seguendo direttamente le operazioni, mantenendo i contatti con la Prefettura e con le strutture impegnate nell'emergenza.

«Abbiamo mantenuto alta l'attenzione sin dalle prime fasi dell'emergenza e predisposto tutte le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di necessità. Fortunatamente, al momento, per le abitazioni la situazione sembra rientrata e sotto controllo».

Il Comune ha messo a disposizione il Teatro Apollo per accogliere eventuali persone costrette a lasciare le proprie case. Finora non è stato necessario utilizzarlo, ma la struttura resta disponibile.

Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili dalla conformazione impervia del territorio e dal vento.

Preoccupa anche la vicinanza delle fiamme alla Riserva dello Zingaro, il cui patrimonio naturalistico rischia di essere nuovamente minacciato da un incendio.

Buseto Palizzolo, incendi tra Tangi e Bosco Scorace

Un'altra emergenza è in corso nel territorio di Buseto Palizzolo, dove diversi incendi sono divampati nelle zone comprese tra Tangi e Bosco Scorace.

L'allarme è scattato intorno alle 16, con l'intervento del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco.

Sul posto operano anche squadre di volontariato della Protezione Civile, attivate dal Dipartimento regionale per supportare le operazioni di spegnimento.

Anche in questo caso il forte Scirocco sta complicando gli interventi.

Dalla Protezione Civile arriva inoltre un richiamo alla prudenza: la scadenza, il 15 ottobre, delle ordinanze stagionali di divieto di accensione dei fuochi non significa che sia possibile bruciare liberamente sterpaglie o residui vegetali.

Restano infatti in vigore le norme e le prescrizioni di sicurezza. Con raffiche di vento così intense, le condizioni non consentono di effettuare accensioni controllate in sicurezza.

Vento forte anche mercoledì 21 ottobre

L'emergenza incendi arriva proprio mentre la Sicilia si prepara a una fase di maltempo, con venti meridionali molto intensi.

Le previsioni indicano raffiche fino a 90 km/h anche nella giornata di mercoledì 21 ottobre, una condizione che potrebbe ostacolare ulteriormente lo spegnimento dei focolai ancora attivi.

Le autorità invitano i cittadini a non avvicinarsi alle aree interessate dagli incendi e a seguire le indicazioni delle squadre di soccorso.

La situazione resta in evoluzione.



