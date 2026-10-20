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Cronaca
20/10/2026 08:48:00

Buongiorno24 del 20 Ottobre 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/1792478974-0-buongiorno24-del-20-ottobre-2026.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Oggi, martedì 20 ottobre, apriamo con l’incidente mortale di ieri sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita; la quattordicenne che viaggiava con lui sullo scooter è rimasta gravemente ferita ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio nei pressi dell’hotel Punta Tipa. La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica, anche attraverso le immagini della videosorveglianza. Faremo il punto sugli accertamenti e sulle informazioni disponibili sulle condizioni della ragazza.

https://www.tp24.it/2026/10/19/incidenti/un-ragazzo-di-17-anni-e-morto-in-un-incidente-a-trapani-altri-due-incidenti-a-marsala/240998

 

Passiamo al blocco dei tir, che continua a pesare sui rifornimenti e sulle attività economiche siciliane. Scaffali sguarniti, prodotti deperibili in difficoltà e consegne rallentate: oggi è il giorno del confronto annunciato con il ministro Matteo Salvini. Vedremo quali risposte chiedono gli autotrasportatori e quali conseguenze sta producendo il fermo anche nella nostra provincia.

https://www.tp24.it/2026/10/20/economia/blocco-tir-in-sicilia-scaffali-vuoti-e-rifornimenti-a-rischio-danni-fino-a-50-milioni/240994

 

Nella stessa giornata la variazione di bilancio torna all’Assemblea regionale siciliana, tra le tensioni della maggioranza e le richieste dei settori in crisi. Resta aperto lo scontro sui cinquanta milioni del Fondo per gli investimenti territoriali, che le opposizioni definiscono «mancette». Spiegheremo quali sono i nodi da sciogliere e perché i criteri di distribuzione delle risorse sono al centro del confronto.

https://www.tp24.it/2026/10/19/regionale/ars-una-legge-in-tre-mesi-la-manovrina-resta-ferma-le-mancette-resistono/240932

 

Torniamo a Trapani con la denuncia di Anffas sui trecentomila euro perduti per il “Dopo di Noi”. Il finanziamento, assegnato nel 2017 al Distretto sociosanitario D50, è stato revocato dalla Regione nell’agosto del 2025. Secondo l’associazione, gli interventi destinati all’autonomia e all’assistenza delle persone con disabilità non sono mai partiti. Una vicenda sulla quale Anffas chiede chiarezza e l’individuazione delle responsabilità.

https://www.tp24.it/2026/10/20/sociale/trapani-persi-300mila-euro-per-il-dopo-di-noi-anffas-uno-scandalo/240995

 

Infine, la protesta degli studenti trapanesi, scesi in piazza per chiedere scuole sicure e contestare le politiche del Governo sull’istruzione. Ci occuperemo delle loro richieste e del cartello contro il ministro Valditara che evocava l’uso della lupara: un messaggio che pone una questione sul linguaggio della protesta e sul confine tra dissenso e intimidazione.

https://www.tp24.it/2026/10/20/scuola/trapani-la-protesta-degli-studenti-e-quel-cartello-sulla-lupara/240988

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.

 









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