Buongiorno24 del 20 Ottobre 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.
Oggi, martedì 20 ottobre, apriamo con l’incidente mortale di ieri sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita; la quattordicenne che viaggiava con lui sullo scooter è rimasta gravemente ferita ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio nei pressi dell’hotel Punta Tipa. La Polizia locale sta ricostruendo la dinamica, anche attraverso le immagini della videosorveglianza. Faremo il punto sugli accertamenti e sulle informazioni disponibili sulle condizioni della ragazza.
Passiamo al blocco dei tir, che continua a pesare sui rifornimenti e sulle attività economiche siciliane. Scaffali sguarniti, prodotti deperibili in difficoltà e consegne rallentate: oggi è il giorno del confronto annunciato con il ministro Matteo Salvini. Vedremo quali risposte chiedono gli autotrasportatori e quali conseguenze sta producendo il fermo anche nella nostra provincia.
Nella stessa giornata la variazione di bilancio torna all’Assemblea regionale siciliana, tra le tensioni della maggioranza e le richieste dei settori in crisi. Resta aperto lo scontro sui cinquanta milioni del Fondo per gli investimenti territoriali, che le opposizioni definiscono «mancette». Spiegheremo quali sono i nodi da sciogliere e perché i criteri di distribuzione delle risorse sono al centro del confronto.
Torniamo a Trapani con la denuncia di Anffas sui trecentomila euro perduti per il “Dopo di Noi”. Il finanziamento, assegnato nel 2017 al Distretto sociosanitario D50, è stato revocato dalla Regione nell’agosto del 2025. Secondo l’associazione, gli interventi destinati all’autonomia e all’assistenza delle persone con disabilità non sono mai partiti. Una vicenda sulla quale Anffas chiede chiarezza e l’individuazione delle responsabilità.
Infine, la protesta degli studenti trapanesi, scesi in piazza per chiedere scuole sicure e contestare le politiche del Governo sull’istruzione. Ci occuperemo delle loro richieste e del cartello contro il ministro Valditara che evocava l’uso della lupara: un messaggio che pone una questione sul linguaggio della protesta e sul confine tra dissenso e intimidazione.
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