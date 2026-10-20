20 Ottobre: soldati a Milano, coprifuoco in Francia, strade bloccate

20/10/2026 07:10:00

E' il 20 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

Dopo le scorribande del fine settimana a Milano, sono 271 i ragazzini finiti in questura, 220 dei quali sono minorenni. Il governo vuole reagire con un giro di vite. La Lega propone di considerare la violenza contro la polizia come causa ostativa per l’acquisto della cittadinanza

• Il governo francese ha imposto una serie di coprifuoco «localizzati» e «parziali» in varie zone di Parigi e della Francia. Intanto, una cinquantina di studenti hanno bloccato l’accesso al Louvre e i gilet gialli vogliono tornare in piazza sabato prossimo

• In Campania e in altre regioni del Sud i camionisti protestano bloccando le autostrade. I lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato l’aeroporto di Genova

• La commissione parlamentare d’inchiesta crede che David Rossi sia morto a causa di un tentativo di intimidazione finito male, dice che il mandante era l’ad del Monte dei Paschi Giuseppe Mussari

• Il Papa ha telefonato a Zelens'kyj. Gli ha chiesto di fare il possibile per una tregua a Oleshky

• Per la prima volta, in Ucraina un soldato ferito è stato evacuato da una zona di guerra da un drone volante

• A otto giorni dalle elezioni israeliane del 27 ottobre, l'ex ministro della Difesa Benny Gantz si è ritirato dalla corsa

• Elon Musk donerà un’azione di Space X a ogni bambino americano

• Berlino avrà finalmente una nuova amministrazione. A quattro settimane dalle elezioni, Linke, Verdi e Spd hanno raggiunto l’intesa

• Futuro nazionale si è di colpo inchiodato nei consensi. Arrivato poco sotto il 10 per cento, è sceso attorno al 7 per cento

• Il primo ministro olandese Rob Jetten e il suo compagno Nicolás diventeranno padri grazie alla maternità surrogata. Una donna donerà gli ovociti, un'altra porterà a termine la gravidanza, entrambe lo faranno gratis

• Nottetempo qualcuno si è intrufolato nella reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, e ha rubato 26 orologi del XVIII secolo da circa 150 mila euro

• Vasco Rossi è caduto in bici nei boschi vicino a Zocca e si è rotto i legamenti della spalla sinistra. Ora gira con un tutore al braccio

• Nel carcere di Viterbo un detenuto di 49 anni si è impiccato con il suo lenzuolo

• Ieri sera si sono giocati i posticipi di Serie A. Il Torino ha battuto il Parma per 3 a 0, il Monza ha battuto il Cagliari per 4 a 0

• A Lione Lorenzo Musetti ha battuto Matteo Arnaldi

• Domenica sera il Tg1 – Edizione più che straordinaria di Fiorelli ha sfiorato i 5 milioni di spettatori

• Sono morti l’attrice brasiliana Lua Blanco (39 anni) e la giornalista del Tg2 Christiana Ruggeri (57)



