Valderice, scontro sulla Pineta comunale. Stabile replica: «Attacchi pretestuosi»

20/10/2026 16:08:00

La caduta di un albero nella Pineta comunale di Valderice accende lo scontro politico tra l'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Stabile e il consigliere di opposizione Massimo Di Gregorio. Dopo le critiche sollevate sullo stato del patrimonio arboreo e sulla necessità di maggiori controlli, arriva la replica del primo cittadino, che respinge le accuse e rivendica gli interventi realizzati negli ultimi anni.

Secondo Stabile, lo sradicamento dell'albero sarebbe stato provocato dalle «eccezionali e intense raffiche di vento» che hanno interessato il territorio. Il sindaco sostiene che il Comune sia intervenuto tempestivamente, delimitando e mettendo in sicurezza l'area, rimuovendo l'albero e avviando verifiche sulla stabilità degli esemplari circostanti.

Una ricostruzione che punta a rassicurare sulla gestione dell'emergenza, mentre la vicenda riporta al centro dell'attenzione la manutenzione e la sicurezza di uno degli spazi verdi frequentati dalla comunità.

Il sindaco Stabile contesta duramente le posizioni del consigliere Di Gregorio, definendole «pretestuose e prive di fondamento». Il primo cittadino richiama le condizioni in cui, a suo dire, versava la pineta all'insediamento dell'attuale amministrazione, descrivendola come un'area degradata, impraticabile e priva di illuminazione funzionante.

Tra gli interventi rivendicati dal Comune figurano il nuovo impianto di illuminazione, il sistema di videosorveglianza, la riqualificazione degli accessi e delle aree verdi, oltre alla sostituzione dei vecchi giochi con strutture che il sindaco definisce moderne, sicure e certificate.

Ma il progetto per la pineta, nelle intenzioni dell'amministrazione, non si esaurisce nella riqualificazione già realizzata. Stabile annuncia infatti la candidatura di un progetto di rimboschimento a diverse misure di finanziamento regionale, per il quale si attende ancora l'esito.

Il sindaco sottolinea anche la collaborazione con le associazioni del territorio, citando in particolare Lento Vagare e l'Avis, impegnata ogni anno nell'iniziativa «L'Albero del Donatore», con la piantumazione di nuove piantine.

Resta così aperto il confronto sulla gestione della Pineta comunale.

Se da una parte il Comune rivendica gli interventi effettuati e le risorse che intende reperire per il rimboschimento, dall'altra la caduta dell'albero ha riportato l'attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza degli spazi pubblici.

Al di là dello scontro tra maggioranza e opposizione, il punto centrale resta la tutela del patrimonio arboreo e la prevenzione dei rischi, attraverso controlli e interventi capaci di proteggere chi frequenta la pineta.



