Valderice, albero crolla su una panchina nella Pineta

20/10/2026 08:33:00

Un albero crollato su una panchina e il timore che la mancata manutenzione possa trasformare un’area verde in un pericolo per i cittadini.

La Pineta comunale di Valderice finisce al centro di un’interrogazione urgente presentata dal consigliere Massimo Di Gregorio, a nome del gruppo consiliare La Scelta per Valderice, che chiama in causa il sindaco Francesco Stabile.

L’episodio dello schianto dell’albero finito su una panchina, riaccende l’attenzione sulle condizioni della Pineta e sulla necessità di verificare lo stato di salute del patrimonio arboreo.

Per Di Gregorio, non si tratta soltanto di ripristinare quanto danneggiato, ma di affrontare una questione più ampia che riguarda la sicurezza, la pulizia del sottobosco e la manutenzione periodica dell’intera area.

«Non basta intervenire dopo che si è verificato un episodio del genere. Servono prevenzione, programmazione e una gestione seria del verde pubblico», afferma il consigliere, che accompagna la richiesta di interventi con un attacco politico al primo cittadino.

«Mentre il sindaco si unisce a Cateno De Luca e pensa ai propri interessi personali, è bastato un po’ di vento per mettere in pericolo i cittadini di Valderice. Io mi s-Cateno!», dichiara Di Gregorio, utilizzando un gioco di parole per contestare le scelte politiche di Stabile.

La richiesta di interventi e il nodo dei finanziamenti

L’interrogazione non si limita alla manutenzione ordinaria. Il gruppo consiliare solleva anche la questione della capacità dell’Amministrazione di intercettare risorse regionali ed europee per la riqualificazione del patrimonio boschivo.

Di Gregorio richiama, in particolare, l’esempio di comuni del territorio, come Buseto Palizzolo, che hanno ottenuto finanziamenti destinati agli interventi sui boschi. Un riferimento che diventa un invito a individuare opportunità economiche e a predisporre progetti in grado di garantire una gestione più efficace delle aree verdi.

Con l’atto ispettivo, il consigliere ha chiesto al sindaco quali misure l’Amministrazione intenda adottare per mettere in sicurezza la Pineta comunale, assicurare controlli sul patrimonio arboreo e programmare gli interventi di pulizia e manutenzione. Al centro anche la possibilità di presentare progetti per accedere ai finanziamenti necessari alla riqualificazione dell’area.

La Pineta rappresenta una risorsa ambientale e sociale per Valderice, ma la sua valorizzazione richiede interventi continuativi e una programmazione che non si esaurisca nella gestione delle emergenze.

«La Pineta è una risorsa ambientale e sociale che merita attenzione e investimenti. Valderice ha bisogno di fatti, non di interventi dettati soltanto dalle emergenze», conclude Di Gregorio.

Ora la questione passa all’Amministrazione comunale, chiamata a chiarire quali interventi intenda mettere in campo per garantire la sicurezza dell’area e quale strategia voglia adottare per la cura e la valorizzazione del patrimonio verde cittadino.



