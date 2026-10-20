Basket: sconfitta casalinga per la Marsala, contro l'Alfa Catania finisce 70-84

20/10/2026 17:03:00

Si chiude con una sconfitta casalinga per 70-84 la gara della Nuova Pallacanestro Marsala contro l’Alfa Decò Catania, formazione che negli ultimi anni ha sempre occupato le prime quattro posizioni del campionato e che si presenta anche in questa stagione tra le squadre più attrezzate del torneo. Davanti al proprio pubblico, i marsalesi hanno vissuto una serata complicata, segnata soprattutto da un avvio difficile al tiro. La squadra di coach Giuseppe Grillo ha faticato a trovare la via del canestro nei primi minuti, permettendo agli ospiti di prendere subito il controllo della partita e di portarsi rapidamente avanti di nove lunghezze. L’Alfa Catania ha sfruttato le difficoltà offensive della Nuova Pallacanestro per consolidare il vantaggio e allungare progressivamente. Marsala ha provato a reagire, cercando di ritrovare fluidità in attacco e maggiore precisione, ma gli etnei sono riusciti a mantenere l’inerzia dell’incontro, arrivando a toccare anche il +20.

Il terzo quarto ha rappresentato il momento più complicato per i padroni di casa, con Catania capace di ampliare ulteriormente il divario fino al 71-47 al termine della frazione. Una distanza importante, che ha reso particolarmente difficile il tentativo di rimonta marsalese.

Nell’ultimo periodo, però, la Nuova Pallacanestro ha mostrato carattere, aumentando l’intensità e riuscendo a recuperare parte dello svantaggio. Il parziale di 23-13 in favore dei lilibetani testimonia una reazione concreta, che ha consentito di contenere il passivo finale, senza tuttavia riuscire a rimettere in discussione il risultato. L’Alfa Catania ha così chiuso l’incontro sul punteggio di 84-70. Tra gli aspetti da valutare c’è anche l’inserimento del nuovo acquisto Sanounou Dabo. Arrivato da pochissimo, con appena due allenamenti svolti insieme ai nuovi compagni, il giocatore ha bisogno di tempo per integrarsi nei meccanismi della squadra e trovare la giusta intesa con il gruppo. Un percorso normale per un nuovo innesto, che potrà proseguire nelle prossime settimane attraverso il lavoro quotidiano in palestra.

La sconfitta contro una delle formazioni più competitive del campionato evidenzia la necessità di migliorare l’approccio alla gara e la continuità di rendimento nell’arco dei quaranta minuti. La reazione mostrata nell’ultimo quarto rappresenta comunque un segnale da cui ripartire, in vista di un appuntamento già importante per il prosieguo della stagione. Domenica 25 ottobre la Nuova Pallacanestro Marsala sarà impegnata in trasferta a Cefalù, contro una formazione che, proprio come i marsalesi, ha conquistato finora una sola vittoria, arrivata due settimane fa contro Ribera. Una sfida che mette in palio punti preziosi e nella quale i lilibetani cercheranno il riscatto per tornare a muovere la classifica.



