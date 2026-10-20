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Cultura

» Arte
20/10/2026 10:24:00

Trapani, i disegni inediti di Massimiliano Errera in mostra al Cortile dell'Arco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2026/1792484786-0-trapani-i-disegni-inediti-di-massimiliano-errera-in-mostra-al-cortile-dell-arco.jpg

Dal 23 ottobre all'8 novembre 2026, lo spazio espositivo Cortile dell'Arco di Trapani, in via Generale Enrico Fardella 31, ospita “Disegni inediti”, la mostra personale dell'artista Massimiliano Errera, promossa dall'associazione culturale Passepartout.

L'esposizione raccoglie opere mai presentate prima al pubblico, nelle quali il disegno diventa uno strumento per indagare il rapporto tra identità individuale e collettiva, tra dimensione interiore e realtà contemporanea.

Tra autoritratti e visioni surreali

Figure sospese, immagini oniriche e autoritratti caratterizzano la ricerca di Errera, che utilizza il linguaggio grafico per affrontare interrogativi legati all'esistenza e alla società.

Nato a Erice nel 1980, l'artista si è formato tra Trapani e l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel suo percorso hanno avuto particolare influenza il surrealismo e l'opera di Luigi Pirandello, soprattutto per l'attenzione al tema dell'identità e alle molteplici interpretazioni della realtà.

Date e orari della mostra

“Disegni inediti” sarà visitabile dal 23 ottobre all'8 novembre, dalle 18:30 alle 21:00, presso il Cortile dell'Arco, in via Generale Enrico Fardella 31 a Trapani.

Per informazioni sull'artista: www.massimilianoerrera.com.









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