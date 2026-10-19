Si chiude il TTG di Rimini: la Sicilia Occidentale punta al turismo tutto l'anno

19/10/2026 13:00:00

Si è conclusa il 16 ottobre la partecipazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione internazionale dedicata al turismo che si è svolta dal 14 al 16 ottobre. Tre giornate di incontri con operatori italiani e stranieri e stampa specializzata per promuovere la destinazione West of Sicily e rafforzare le prospettive di sviluppo turistico del territorio trapanese.

Al centro della presenza in fiera la volontà di superare la tradizionale stagionalità legata al turismo balneare, puntando su un’offerta capace di attrarre visitatori anche in autunno, inverno e primavera. Il messaggio scelto dal Distretto, «Sicilia occidentale, l’altra stagione è adesso», sintetizza questa strategia, che mette insieme patrimonio culturale e archeologico, paesaggi, attività all’aria aperta, festival, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche.

L’obiettivo è allungare la stagione turistica

La promozione di un’offerta diversificata punta a intercettare nuovi segmenti di mercato e a distribuire in maniera più equilibrata i flussi turistici durante l’anno. Una prospettiva che può offrire nuove opportunità alle imprese locali e alle comunità, ampliando i periodi di attività del comparto.

Il TTG è stato anche un’occasione di confronto con il mercato nazionale e internazionale e di presentazione del lavoro svolto dal Distretto insieme ai Comuni, ai soci privati e agli operatori. In questo percorso si inserisce la firma del protocollo d’intesa con il GAL Pesca e Sviluppo Costiero e i sindaci di dodici Comuni della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i soggetti del territorio.

Il riconoscimento per le esperienze turistiche

A dare ulteriore visibilità alla destinazione è arrivato il risultato ottenuto dalla Sicilia occidentale, con il territorio trapanese, nell’ambito dei Premi Italia Destinazione Digitale 2026. La destinazione ha conquistato il primo posto nazionale per la migliore offerta di esperienze turistiche, un riconoscimento che valorizza le proposte culturali, naturalistiche ed enogastronomiche, insieme alle attività acquistabili online.

Un risultato che si affianca al lavoro di promozione e organizzazione dell’offerta turistica, con l’obiettivo di rendere più accessibili le esperienze del territorio e rafforzarne la presenza sui mercati.

D’Alì: «Oggi ci presentiamo come un’unica destinazione»

La presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia d’Alì, sottolinea soprattutto il valore della collaborazione tra le diverse realtà coinvolte: «Questa edizione del TTG mi lascia un’emozione che va ben oltre i risultati raggiunti, le relazioni consolidate e le nuove opportunità che si aprono per il nostro territorio. Il risultato più importante è l’unità vera che si è creata tra i territori della Sicilia occidentale».

D’Alì evidenzia il percorso condiviso da Comuni, associazioni e operatori: «Oggi lavoriamo sempre più convintamente in rete, condividiamo progetti, idee e strategie e, soprattutto, abbiamo imparato a parlare e a presentarci come un’unica destinazione».

La presidente ha ringraziato i soci pubblici e privati, i componenti del Consiglio di amministrazione e lo staff del Distretto per il contributo al progetto, soffermandosi anche sull’intesa sottoscritta con il GAL Pesca e Sviluppo Costiero durante la manifestazione.

«La firma del protocollo – ha concluso – è un’ulteriore testimonianza di questa volontà di fare sistema». Un ringraziamento è stato rivolto anche all’assessorato regionale al Turismo per il sostegno e la disponibilità dimostrati nei confronti del territorio.



