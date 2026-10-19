La settimana sportiva: Pallamano, Trapani sogna i play off - Calcio, Marsala 1912 solitario in vetta

19/10/2026 06:00:00

Pallamano A1: turno favorevole per le formazioni trapanesi nella quinta giornata della Serie A1 di pallamano femminile. L'Handball Erice impatta sul 24-24 nel big match esterno contro le storiche rivali del Salerno. Le Arpie, partite fortissimo (7-2), hanno subito il ritorno delle campane, chiudendo in parità una sfida battagliero in cui resta il rammarico per la traversa colpita da Gislimberti allo scadere. Festa grande invece per il Trapani, che firma la terza vittoria consecutiva superando in trasferta il Mezzocorona per 29-24. Le granata, capaci di reagire all'infortunio lampo della stella Rocha Da Silva grazie a una grande prova corale guidata da Ronga, conducono con autorità dal primo tempo (17-11), ricacciando indietro i tentativi di rimonta locali. Con questo successo la compagine trapanese si proietta ad appena un punto dalla zona playoff, confermandosi la vera rivelazione di questo avvio di stagione.

Volley A2: impresa di carattere e cuore per la Sigel Seap Marsala Volley, che nella 4ª giornata di Serie A2 Fineco rimonta e supera al tie-break l’Altino Volley sul parquet di Vasto (25-13, 29-27, 15-25, 21-25, 13-15). Sotto di due set — con il primo dominato dalle abruzzesi e il secondo ceduto soltanto ai vantaggi — le lilibetane di coach Dino Guadalupi non si scompongono e firmano un rientro travolgente. Con tutta la squadra in evidenza, Marsala domina la terza frazione (15-25) e gestisce la pressione nel finale della quarta (21-25). L'emozionante quinto set si decide negli ultimi scambi, dove le biancoazzurre piazzano i due punti decisivi (13-15). Con questa seconda vittoria consecutiva, Marsala sale a 4 punti e si avvicina alle zone centrali della classifica, confermando una grande tenuta mentale.

Futsal A2: terza giornata ricca di soddisfazioni per le trapanesi nel Girone D di Serie A2 di Futsal. Il Marsala Futsal firma un'esaltante vittoria in rimonta sul campo del Città di Melilli, andati sotto di due reti nelle battute iniziali, gli azzurri di mister Fiorenza reagiscono con veemenza e ribaltano l'inerzia fino al 2-7 finale. Sabato 24 ottobre, in occasione della gara casalinga contro l'Acireale, il club inaugurerà la nuova Sala Hospitality del Palasancarlo. Sorride ampiamente anche il Futsal Mazara 2020, che sommerge di reti il Reggio Futsal tra le mura amiche con un netto 7-1, imponendo un monologo tattico dal primo all'ultimo minuto. Entrambe le compagini salgono così a quota 6 punti in classifica, condividendo con autorità il terzo gradino del podio. Di seguito l'intervista post partita al Pivot del Futsal Mazara Massimo Agugliaro.

Basket A2/F: prosegue il momento magico della GolfoBasket Alcamo, che al Pala Tre Santi travolge Salerno con un perentorio 87-40 nella Serie A2 di pallamano femminile. La squadra guidata da coach Ferrara approccia il match con determinazione assoluta, dominando ogni fondamentale contro un'avversaria apparsa incapace di contenere l'aggressività tattica delle alcamesi. La vittoria consente ad Alcamo di issarsi in coabitazione al secondo posto della graduatoria, confermando l'ottimo lavoro svolto nell'assimilazione degli schemi di gioco. Grazie a un roster solido e affiatato, la società guarda con motivazione al proseguimento della stagione, cullando l'ambizione di un possibile salto nella massima serie.

Calcio serie D: un lampo di Lamin Jallow regala al Trapani il successo per 1-0 contro la Castrumfavara nell'esordio nell'impianto di casa (disputato a porte chiuse). La formazione di mister Misiti incamera tre punti d'oro al termine di una gara sofferta. Nel primo tempo i granata sfiorano il gol con Napolitano e collezionano un palo con Aronica, ma rischiano sulle ripartenze degli agrigentini guidati da Tripoli, sventate dai provvidenziali interventi del portiere Simoni. Nella ripresa la Castrumfavara spinge con insistenza, ma al 66' Jallow sfrutta un varco, supera l'estremo difensore e deposita in rete il gol vittoria. L'assalto finale degli ospiti non produce frutti e il Trapani blinda il risultato, abbandonando gli ultimi due posti della classifica che condannano alla retrocessione diretta. Di seguito l'intervista post partita a Mister Misiti.

Calcio Eccellenza: nel quinto turno di Eccellenza, il Marsala 1912 supera 2-0 il Bagheria 90011 nell'anticipo disputato al "Nino Vaccara" di Mazara per i lavori al "Lombardo Angotta". I gol di Guadalupo e La Piana regalano agli azzurri, vista la sconfitta dell'Akragas, la vetta solitaria a 15 punti. Prezioso blitz esterno del Città di San Vito Lo Capo, che espugna Borgetto per 3-1 grazie alle reti di Luminario, Simoni e Di Giorgio, lasciando la zona play-out e scavalcando in classifica proprio il Bagheria. Il Castellammare strappa un ottimo 0-0 sul campo della San Cataldese, consolidando la zona playoff a quota 12 punti, mentre l'Alcamo scivola in casa contro il Montelepre (0-1), fermandosi a 10 punti ma restando agganciato alle posizioni di vertice. Di seguito gli highlight del match Marsala 1912- Bagheria 90011 a cura di Marsala Channel.



