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Se ne sono andati

Se ne sono andati
19/10/2026 16:43:00

Valderice, addio a Nicola Coppola: storico bigliettaio del calcio neroverde

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/1792421092-0-valderice-addio-a-nicola-coppola-storico-bigliettaio-del-calcio-neroverde.jpg

Lutto nel mondo del calcio a Valderice per la scomparsa di Nicola Coppola, barbiere, storico bigliettaio e dirigente dell'ASD Valderice Calcio 2013. Per tanti anni è stato una presenza familiare e un punto di riferimento per la società e per i tifosi neroverdi.

A dare la triste notizia è stata la stessa società sportiva, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio.

«Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che mai avremmo voluto ricevere», si legge nel post dell'ASD Valderice Calcio 2013. «Con immenso dolore e profonda tristezza, piangiamo la scomparsa del nostro caro Nicola Coppola, dirigente della società e punto di riferimento per il servizio di biglietteria durante le nostre gare casalinghe».

Nicola Coppola era uno di quei volti che fanno parte della storia quotidiana del calcio dilettantistico. Una presenza costante, legata alla squadra e alla comunità sportiva valdericina.

«Nicola era uno di noi, parte della nostra famiglia neroverde», scrive ancora la società. «Oggi il calcio passa inevitabilmente in secondo piano. Resta il dolore per una perdita che lascia un grande vuoto in tutti noi».

 

Annullate le attività sportive e la partita Juniores

 

In segno di lutto e di rispetto, l'ASD Valderice Calcio 2013 ha deciso di annullare tutte le attività sportive previste per oggi, lunedì 19 ottobre, compresa la gara del campionato Juniores.

Il presidente, la dirigenza, lo staff tecnico, i calciatori e tutti i tesserati hanno espresso vicinanza alla famiglia Coppola.

«In questo momento di immensa tristezza, tutta la famiglia neroverde si stringe con affetto attorno ai suoi cari. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace».

Con Nicola Coppola se ne va un pezzo della storia del calcio valdericino, fatta non soltanto di partite e risultati, ma soprattutto di persone che, con la loro presenza e il loro impegno, tengono vive le società sportive del territorio.


Se ne sono andati | 2026-10-19 10:26:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/1792399703-0-trapani-piange-il-medico-tonino-de-filippi.jpg

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