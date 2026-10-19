Trapani piange il medico Tonino De Filippi

19/10/2026 10:26:00

È morto domenica 18 ottobre, a Trapani, il dottor Antonino De Filippi, conosciuto da tutti come Tonino. Dirigente medico, impegnato per anni nella sanità trapanese e nelle campagne di prevenzione, lascia un ricordo profondo tra colleghi, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo.

A darne il triste annuncio sono la moglie Fiorella, i figli Salvatore e Flavia, i parenti e gli amici fraterni. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quelli dell'Ordine dei Medici di Trapani e della Gran Loggia Universale, che lo ricorda come un proprio fratello.

L'impegno nella sanità e nella prevenzione

Nel corso della sua carriera, De Filippi ha dedicato una parte significativa della propria attività alla tutela della salute, distinguendosi soprattutto per l'impegno nelle campagne di prevenzione e screening.

Tra queste, quella dedicata al varicocele, realizzata in collaborazione con l'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, nell'ambito delle attività dell'Asp.

Un lavoro rivolto in particolare ai più giovani, con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce e sensibilizzare le famiglie sull'importanza della prevenzione.

A ricordarne il contributo è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, presieduto da Filippo Mangiapane, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del collega.

«Il suo percorso professionale testimonia il valore di una medicina che non si limita alla cura, ma investe nella prevenzione, nell'informazione e nella salvaguardia della salute dei cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni», sottolinea l'Ordine.

Il cordoglio della Gran Loggia Universale

Anche la Gran Loggia Universale ha voluto rendere omaggio a Tonino De Filippi, pubblicando un messaggio di lutto accompagnato dai simboli della tradizione massonica.

«La Gran Loggia Universale si unisce al dolore per la scomparsa del nostro fratello Tonino De Filippi», si legge nel messaggio.

«In questo momento di profonda tristezza, noi della Gran Loggia Universale oscuriamo i nostri labari in segno di lutto e di fratellanza. Il suo ricordo rimarrà sempre nel nostro cuore».

Un saluto che testimonia anche il legame di De Filippi con la comunità massonica e il sentimento di fratellanza che lo univa agli altri appartenenti alla Gran Loggia.

I funerali martedì 20 ottobre

La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato delle Onoranze Funebri Dolce Gestione e Servizi. Lunedì 19 ottobre sarà aperta dalle 9.30 alle 19.30.

I funerali saranno celebrati martedì 20 ottobre, alle ore 15.30, nella parrocchia Madonna di Fatima.

Alla moglie Fiorella, ai figli Salvatore e Flavia e a tutti i familiari giungono le condoglianze della comunità medica trapanese e di quanti hanno conosciuto e apprezzato Tonino De Filippi, ricordandone la professionalità, l'impegno e le qualità umane.