Marsala, gli studenti della De Gasperi sono tornati a scuola. Ma per ora solo di pomeriggio

19/10/2026 12:12:00

Gli studenti della Alcide De Gasperi sono tornati sui banchi. Non nella loro scuola, devastata dal tornado del 9 ottobre, e neppure con l’orario di prima. Da giovedì scorso elementari e medie hanno ripreso le lezioni con il turno pomeridiano: entrano alle 14 nel plesso di Pastorella. È una soluzione d’emergenza, mentre continua la ricerca di una sistemazione che permetta ai ragazzi di tornare a scuola la mattina.

Nel plesso è stato attivato anche il supporto psicologico per gli studenti, dopo l’esperienza vissuta durante il tornado che ha investito in pieno la De Gasperi di Terrenove mentre erano in corso le lezioni.

Il dirigente scolastico Claudio Gulotta ha lavorato fin dai primi giorni per assicurare la continuità didattica e consentire il rientro degli alunni nel più breve tempo possibile.

A Pastorella per ora il turno pomeridiano

La soluzione immediata è stata trovata a Pastorella, dove gli studenti possono utilizzare nel pomeriggio gli spazi già occupati da un altro istituto.

L’obiettivo, però, è superare rapidamente i doppi turni.

Il Comune di Marsala ha effettuato un sopralluogo nell'edificio scolastico comunale di contrada Pastorella affidato all'istituto Agrario. La struttura, nelle condizioni attuali, non risponde pienamente alle esigenze della De Gasperi e presenta carenze che richiedono lavori di adeguamento.

Una volta completati gli interventi, l'edificio potrebbe rappresentare una delle soluzioni per riportare gli studenti a un normale orario mattutino.

I tempi dipenderanno dunque dall'entità dei lavori necessari.

Per le medie si guarda a Strasatti

Nel frattempo il Comune continua a lavorare sulle alternative.

Per gli alunni della scuola media è stato individuato un immobile privato a Strasatti.

Prima di procedere, però, i proprietari dovranno trasmettere agli uffici comunali la documentazione e il certificato di idoneità dei locali. Soltanto dopo le verifiche sarà possibile procedere alla stipula del contratto di affitto e organizzare concretamente il trasferimento delle classi.

Le elementari potrebbero andare al Santa Chiara

Per la scuola elementare, invece, la soluzione individuata è l'Istituto Santa Chiara di Strasatti, dove già nei giorni scorsi erano state verificate alcune aule disponibili.

In questo caso la procedura è diversa, perché la struttura dipende direttamente dalla sede centrale dell'istituto a Roma.

Sarà quindi Roma a dover dare il via libera definitivo, stabilendo anche modalità e canone per l'utilizzo degli spazi.

Una scuola divisa in attesa di tornare alla normalità

La situazione resta dunque provvisoria.

Gli studenti sono tornati a fare lezione, ed è il primo risultato importante dopo il trauma del 9 ottobre. Ma la comunità della De Gasperi rischia adesso di essere distribuita tra più strutture: Pastorella, Strasatti e Santa Chiara, almeno fino a quando non sarà disponibile una soluzione più stabile.

Intanto resta completamente inagibile il plesso di Terrenove, uno degli edifici maggiormente colpiti dal tornado.

La priorità, dopo avere garantito la ripresa delle lezioni, è adesso restituire ai ragazzi anche una quotidianità il più possibile normale: tornare a scuola la mattina, avere aule adeguate e lasciarsi progressivamente alle spalle quel 9 ottobre.



