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Politica
19/10/2026 14:00:00

Favignana, Fratelli d'Italia smentisce le trattative per entrare nella giunta Pagoto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/1792403240-0-favignana-fratelli-d-italia-smentisce-le-trattative-per-entrare-nella-giunta-pagoto.jpg

Nessuna trattativa per entrare nella Giunta comunale di Favignana, nessun tavolo aperto e nessun contatto, diretto o indiretto, con il sindaco Giuseppe Pagoto per discutere di un eventuale rimpasto. Fratelli d’Italia interviene per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, anche in seguito a un articolo pubblicato il 15 ottobre 2026, che ipotizzava un possibile ingresso del partito nell’esecutivo comunale delle Isole Egadi.

A intervenire congiuntamente sono Nino Maiorana, commissario di Fratelli d’Italia per le Isole Egadi e del Circolo La Frontiera, e il deputato regionale Giuseppe Bica, che respingono categoricamente ogni ricostruzione relativa a presunte interlocuzioni con l’amministrazione comunale.

 

Maiorana: «Nessuna richiesta di incarichi»

«Come Fratelli d’Italia Isole Egadi siamo totalmente estranei a qualsiasi dinamica di palazzo. Io, in qualità di commissario, non ho mai avanzato, sollecitato o autorizzato richieste di poltrone o incarichi all’interno dell’Amministrazione comunale di Favignana», dichiara Nino Maiorana.

La posizione del partito viene ribadita attraverso tre punti: non è mai stata presentata alcuna richiesta di assessorato, né in forma ufficiale né attraverso canali informali; le voci contrarie a quanto affermato vengono considerate prive di fondamento e strumentali; il coordinamento politico e organizzativo di Fratelli d’Italia sul territorio delle Isole Egadi fa capo esclusivamente al commissario Nino Maiorana.

 

Le priorità: acqua, trasporti e pesca

Fratelli d’Italia sostiene di voler concentrare la propria attività sulle questioni che interessano concretamente i cittadini egadini, a partire dalla questione idrica, dalla continuità territoriale e dai trasporti, passando per il caro energia e il sostegno al comparto della pesca.

Tra le priorità indicate anche la necessità di una programmazione turistica seria e sostenibile, ritenuta fondamentale per il futuro del territorio.

Il messaggio politico conclusivo è netto: «Non ci interessano le poltrone, ci interessano le soluzioni». Una presa di posizione con cui il Circolo La Frontiera intende chiudere le indiscrezioni su un possibile ingresso in Giunta e riportare l’attenzione sulle questioni amministrative e sulle esigenze della comunità delle Isole Egadi.









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