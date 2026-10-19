Meteo oggi 19 ottobre. Stabile in provincia di Trapani, piogge da mercoledì

19/10/2026 08:11:00

Oggi la Sicilia occidentale si prende ancora una giornata di relativa tranquillità, ma il vento comincia a cambiare il copione. Lunedì 19 ottobre tra Trapani e Marsala avremo temperature miti, fino a 25-26 gradi, cielo tra poco e parzialmente nuvoloso e Scirocco in rinforzo. La provincia di Trapani resta in vigilanza verde, mentre l’allerta gialla riguarda quattro zone della Sicilia orientale e nord-orientale.

Il cambiamento più significativo è atteso da mercoledì 21 ottobre, quando sul Trapanese aumenterà sensibilmente la probabilità di pioggia.

Trapani, fino a 25 gradi

A Trapani la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima attorno ai 19 gradi e massima di circa 25 gradi. Le precipitazioni dovrebbero restare assenti per gran parte della giornata.

Il vento tenderà a disporsi dai quadranti meridionali e sud-orientali, con intensità in aumento soprattutto nelle ore centrali.

Non proprio ottobre da cappotto, insomma. Più un ottobre che continua a tenere una maglietta di riserva nello zaino.

Marsala, sole e 26 gradi

A Marsala le previsioni indicano una giornata ancora più mite.

La temperatura salirà da circa 18 gradi del primo mattino fino a 25-26 gradi nelle ore centrali. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per buona parte del giorno e la probabilità di pioggia resterà inferiore al 10%.

Il vento soffierà da Est-Sud-Est e Sud-Est, con rinforzo fino a circa 20-26 km/h tra tarda mattinata e pomeriggio.

Egadi e mare, onde contenute ma vento in aumento

Nel settore di Punta Marsala e Favignana il mare sarà da poco mosso a mosso, con onde generalmente tra 40 e 70 centimetri.

I venti saranno da ESE e SE, con intensità in aumento fino a circa 30 km/h nelle ore centrali.

Sulle Egadi le raffiche potranno essere più sostenute: le elaborazioni di oggi indicano punte fino a circa 50 km/h sulle isole minori.

Allerta gialla in Sicilia, ma Trapani resta verde

Per oggi la Protezione Civile regionale indica allerta gialla nelle zone A, F, G e I, per rischio idrogeologico e temporali.

Si tratta dei settori nord-orientali tirrenici e ionici e delle aree sud-orientali. La zona C, che comprende Trapani, la Sicilia nord-occidentale, le Egadi e Ustica, resta invece in vigilanza verde.

Nessuna allerta arancione o rossa è prevista sull’Isola.

Caldo e incendi

Non ci sono condizioni da ondata di calore: i 25-26 gradi previsti nel Trapanese sono valori miti, ma non da emergenza.

Sul fronte incendi resta attivo il monitoraggio regionale stagionale. L’ultimo avviso specifico indicizzato dalla Protezione Civile regionale è quello del 16 ottobre; non emergono, al momento della verifica, nuove criticità straordinarie per il Trapanese.

Martedì ancora mite, ma più vento

Martedì 20 ottobre il tempo dovrebbe restare ancora relativamente stabile sulla Sicilia occidentale, con temperature simili a quelle di oggi.

Il dato più evidente sarà lo Scirocco, destinato a rinforzarsi. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso e aumenterà l’umidità.

Sarà, in pratica, la giornata di passaggio prima del peggioramento.

Mercoledì 21 arriva la pioggia

Il cambiamento più importante è atteso mercoledì 21 ottobre.

Le elaborazioni aggiornate per Trapani indicano piogge già dalle prime ore della notte e del mattino, con probabilità molto alta e possibili accumuli anche consistenti. Il vento resterà sostenuto dai quadranti meridionali, con temperature tra circa 20 e 24 gradi.

Non è ancora possibile definire con precisione dove cadranno gli accumuli maggiori, ma il segnale del peggioramento è ormai abbastanza chiaro.

In sintesi: oggi ancora mite e asciutto, martedì Scirocco in aumento, mercoledì pioggia e maggiore instabilità.



