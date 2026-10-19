Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente a Trapani. Altri due incidenti a Marsala

19/10/2026 20:56:00

Tragedia sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre. Con lui, a bordo di uno scooter, viaggiava una ragazza di appena 14 anni, rimasta gravemente ferita e sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L'incidente si è verificato intorno alle 15.15, all'altezza dell'hotel Punta Tipa, lungo il tratto di strada che conduce in direzione Erice.

Lo scooter contro il marciapiede

Secondo una prima ricostruzione, i due minorenni viaggiavano a bordo di uno scooter 125, condotto dal diciassettenne. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro il marciapiede alla sua destra.

L'impatto è stato violentissimo. Entrambi i ragazzi, che indossavano regolarmente il casco, sono stati sbalzati dallo scooter, finendo sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso i due giovani e li hanno trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

Il diciassettenne non ce l'ha fatta

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse fin da subito molto gravi. In serata, intorno alle 20, è arrivata la notizia più drammatica: il diciassettenne è deceduto a causa delle lesioni riportate nell'incidente.

La quattordicenne che viaggiava con lui è stata invece sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi.

Le indagini e le immagini delle telecamere

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Trapani, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Un contributo decisivo potrebbe arrivare dalle immagini della telecamera di videosorveglianza installata all'esterno dell'hotel Punta Tipa, già acquisite dagli investigatori.

I filmati potrebbero chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter e se siano intervenuti altri fattori prima dell'impatto.

Resta da accertare cosa sia accaduto in quei pochi istanti sul lungomare trapanese, dove un incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 17 anni.

Si registrano nella giornata di oggi altri due incidenti a Marsala, con due feriti, per fortuna non grave. Il primo è avvenuto poco dopo le 17, quando un'auto si è scontrata con uno scooter alla rotonda di Via Favara. L'auto è stata seriamente danneggiata e per l'uomo a bordo dello scooter si è reso necessario l'intervento del pronto soccorso. Scontro tra auto e monopattino, invece, all'uscita del parcheggio in Via Dante Alighieri. Anche lì, un ferito, non grave.



