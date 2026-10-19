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Cronaca

» Incidenti
19/10/2026 11:25:00

Incidente sulla Mazara–Torretta Granitola: scooter contro il guardrail, due feriti gravi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/incidente-sulla-mazara-torretta-granitola-scooter-contro-il-guardrail-due-feriti-gravi-450.jpg

Gravissimo incidente stradale nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre lungo la strada provinciale 38, che collega Mazara del Vallo a Torretta Granitola. Due persone, un uomo di 48 anni e una donna di 38, sono rimaste gravemente ferite dopo che lo scooter sul quale viaggiavano si è schiantato violentemente contro un guardrail. La donna è ricoverata in gravissime condizioni a Palermo.

I due stavano percorrendo la provinciale in direzione Mazara del Vallo a bordo di uno scooter 125 quando, per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro la barriera di protezione della carreggiata.

A bordo si trovavano un uomo di 48 anni, originario di Mazara del Vallo, e una donna di 38 anni, di origini tunisine e residente a Campobello di Mazara. L'impatto è stato particolarmente violento.

 

I carabinieri di passaggio hanno dato l'allarme

 

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni carabinieri che, transitando lungo la provinciale, si sono accorti dell'incidente e hanno immediatamente richiesto l'intervento del personale sanitario.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una proveniente da Castelvetrano e l'altra da Mazara del Vallo.

Le condizioni dei due feriti sono apparse subito molto serie.

 

La donna trasferita d'urgenza a Palermo

 

L'uomo, che ha riportato fratture multiple, è stato trasportato all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Ancora più preoccupante il quadro clinico della donna, che ha subito diverse fratture ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di Palermo, dove si trova in gravissime condizioni.

 

Indagini sulla dinamica dell'incidente

 

Sull'accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Si è trattato di un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti, almeno sulla base delle prime informazioni disponibili. Restano da chiarire le cause che hanno portato lo scooter a finire violentemente contro il guardrail lungo la SP 38.









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