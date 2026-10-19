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Economia
19/10/2026 09:48:00

La campagna di “Sud Vivo”, contro lo spopolamento del Mezzogiorno. Anche Tp24 tra i partner

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/la-campagna-di-sud-vivo-contro-lo-spopolamento-del-mezzogiorno-anche-tp24-tra-i-partner-450.jpg

Il Sud non è soltanto una terra da cui partire. È anche un luogo in cui scegliere di restare, tornare, investire e costruire il proprio futuro. È da questa idea che nasce “Sud Vivo”, la nuova campagna partecipativa promossa dalla Fondazione con il Sud per affrontare una delle grandi sfide del Mezzogiorno: lo spopolamento.

 

La campagna è partita con uno spot trasmesso sulle reti La7 e Sky, realizzato in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Europeo di Design (IED). L'obiettivo è cambiare il modo in cui si racconta il Sud, senza nasconderne i problemi, ma dando spazio anche alle esperienze di chi ogni giorno prova a costruire nuove opportunità.

Tra i partner dell'iniziativa c'è anche Tp24, che da quasi vent'anni racconta la Sicilia occidentale attraverso un'informazione indipendente, attenta ai problemi del territorio ma anche alle sue energie e alle sue possibilità.

 

Nascere, restare, tornare, arrivare: le quattro sfide del Sud

La campagna parte da un dato di realtà: il Mezzogiorno deve fare i conti con la denatalità, l'emigrazione dei giovani e l'invecchiamento della popolazione. Ma come invertire questa tendenza?

La Fondazione con il Sud individua quattro parole chiave: nascere, restare, tornare e arrivare.

Nascere significa creare servizi e opportunità che permettano alle famiglie di progettare il proprio futuro. Restare vuol dire rendere possibile una scelta di vita nel proprio territorio, senza dover necessariamente andare via per trovare lavoro.

Tornare significa offrire nuove occasioni a chi ha lasciato il Sud e vorrebbe rientrare. Arrivare, infine, vuol dire accogliere nuovi abitanti, provenienti da altre regioni o dall'estero, riconoscendo nell'incontro tra persone e culture una risorsa per le comunità.

La campagna invita cittadini, associazioni, imprese e realtà territoriali a condividere le proprie esperienze attraverso il sito www.sudvivo.it.

Anche Tp24 tra i partner: raccontare il Sud che cambia

C'è anche Tp24 tra le realtà che hanno scelto di sostenere “Sud Vivo”.

Un'adesione che si lega al lavoro portato avanti dal nostro giornale da quasi vent'anni. Un'esperienza nata e cresciuta in Sicilia occidentale, che dimostra come anche dal Sud sia possibile fare informazione indipendente, innovare e costruire comunità.

Ogni giorno Tp24 racconta ciò che non funziona: le difficoltà dei servizi pubblici, le carenze delle infrastrutture, i problemi della sanità, le occasioni mancate dalla politica. Ma racconta anche le storie di chi sceglie di restare, di chi torna dopo un'esperienza altrove, di chi investe, apre un'attività, promuove cultura e crea nuove opportunità.

Perché cambiare la narrazione del Mezzogiorno non significa ignorarne le criticità. Significa raccontarlo nella sua complessità, dando voce anche a chi lavora per cambiarlo.

 

Il 5 novembre a Napoli, con il presidente Mattarella

Il percorso di “Sud Vivo” avrà un momento importante il 5 novembre alle ore 10, al Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli, con l'incontro “Sud Vivo – 20 anni con il Sud”, organizzato in occasione del ventesimo anniversario della Fondazione con il Sud.

All'appuntamento è annunciata la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Davanti a uno scenario segnato da denatalità, emigrazione e invecchiamento, abbiamo due strade: rassegnarci a un declino che sembra scritto o unire le forze per cambiare rotta», afferma Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud.

«Non esistono ricette magiche e non c'è una soluzione unica, ma occorre lavorare su tutte le dimensioni della rigenerazione per rendere il Sud, e l'Italia, un luogo dove sia possibile immaginare un futuro».

Lo spot della campagna è disponibile anche su YouTube e sui canali social della Fondazione con il Sud.









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