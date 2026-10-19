Università, dalla Regione voucher fino a 30 mila euro per i master: da oggi le domande

19/10/2026 10:37:00

La Regione Siciliana mette a disposizione 12 milioni di euro per sostenere i laureati residenti nell’Isola che intendono frequentare master universitari di primo e secondo livello, in Italia o all’estero. Le richieste di finanziamento potranno essere presentate da lunedì 19 ottobre, attraverso la piattaforma informatica dedicata.

La misura, finanziata con risorse del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, punta a rendere più accessibili i percorsi di alta formazione, sostenendo le spese di iscrizione con contributi a fondo perduto. Possono partecipare i laureati residenti in Sicilia da almeno 12 mesi. Gli importi variano in base al percorso scelto: 7 mila euro per i master di primo livello, 20 mila euro per quelli di secondo livello della durata di un anno e 30 mila euro per i master di secondo livello che durano almeno 18 mesi. I percorsi possono essere svolti sia in Italia sia all’estero.

La prima finestra per presentare le istanze sarà aperta dalle ore 10 del 19 ottobre alle ore 18 del 18 novembre 2026. Sono previste altre due finestre nel 2027 e nel 2028.

«Dopo gli Stati generali della Scuola diamo un’altra buona notizia ai giovani siciliani», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, sottolineando come i costi dei master possano rappresentare un ostacolo per molti laureati. L’intervento, voluto insieme al presidente della Regione Renato Schifani, mira a offrire maggiori opportunità di formazione e a sostenere le prospettive professionali dei giovani.

Le domande vanno presentate attraverso la piattaforma regionale. L’avviso pubblico è consultabile sul sito della Regione Siciliana.



