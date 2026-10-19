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Cultura
19/10/2026 22:00:00

Marsala, intitolato a "Biagio Lombardo" il campo sportivo della parrocchia di Terrenove Bambina 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/1792439699-0-marsala-intitolato-a-biagio-lombardo-il-campo-sportivo-della-parrocchia-di-terrenove-bambina.jpg

Si è tenuta sabto 10 ottobre  in contrada Terrenove Bambina, a Marsala, l’inaugurazione del nuovo campo sportivo della parrocchia Maria SS. Bambina, diretta da don Tommaso Lombardo. Alla cerimonia era presente sua eccellenza il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.

 

La struttura sportiva, che è stata intitolata a Biagio Lombardo - il giovane deceduto qualche anno addietro in un incidente sulla Statale 115 -  nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini e ai giovani del quartiere uno spazio dedicato allo sport, all’incontro e alla socializzazione, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità parrocchiale.

Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale e a una raccolta fondi che ha coinvolto cittadini e sostenitori, il cui contributo ha permesso di concretizzare l’iniziativa.

 

Il nuovo campo rappresenta un’opportunità per promuovere lo sport come momento di crescita, condivisione e inclusione, offrendo ai ragazzi un luogo in cui stare insieme e vivere esperienze positive. Un risultato importante per Terrenove Bambina, che si dota così di un nuovo spazio al servizio della comunità.

 

A raccontare il significato dell’iniziativa e il valore di questa nuova struttura sono don Tommaso Lombardo e il vescovo monsignor Angelo Giurdanella, che abbiamo ascoltato nelle interviste realizzate in occasione dell’inaugurazione.

 

 









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