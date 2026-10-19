Marsala, intitolato a "Biagio Lombardo" il campo sportivo della parrocchia di Terrenove Bambina
Si è tenuta sabto 10 ottobre in contrada Terrenove Bambina, a Marsala, l’inaugurazione del nuovo campo sportivo della parrocchia Maria SS. Bambina, diretta da don Tommaso Lombardo. Alla cerimonia era presente sua eccellenza il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.
Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale e a una raccolta fondi che ha coinvolto cittadini e sostenitori, il cui contributo ha permesso di concretizzare l’iniziativa.
Il nuovo campo rappresenta un’opportunità per promuovere lo sport come momento di crescita, condivisione e inclusione, offrendo ai ragazzi un luogo in cui stare insieme e vivere esperienze positive. Un risultato importante per Terrenove Bambina, che si dota così di un nuovo spazio al servizio della comunità.
A raccontare il significato dell’iniziativa e il valore di questa nuova struttura sono don Tommaso Lombardo e il vescovo monsignor Angelo Giurdanella, che abbiamo ascoltato nelle interviste realizzate in occasione dell’inaugurazione.
Dall'esperienza quasi trentennale di Sandro Lanza nasce un progetto imprenditoriale che unisce interior design, arredamento e consulenza personalizzata. Dai marchi più prestigiosi alle soluzioni piu’ differenti,...
Musica, teatro, danza e spettacoli negli scenari millenari del Parco archeologico. SelinuntEstate archivia una stagione di successi, superando le 22 mila presenze e registrando una crescita del 10% rispetto allo scorso anno, quando il numero degli...
Un pezzo dell’industria marsalese si prepara a raggiungere Parma. Dal 27 al 30 ottobre 2026, S.M. Inox parteciperà per la prima volta come espositore al CibusTec, manifestazione internazionale dedicata alle...
L'ultimo spettacolo, poi il sipario si chiude. E questa volta non è una finzione teatrale. A Marsala la compagnia teatrale Sipario, guidata da Vito Scarpitta, annuncia lo stop a due storiche rassegne culturali: “Città di...
"Dopo i positivi risultati dello scorso anno abbiamo voluto ripetere questo appuntamento nei fine settimana di ottobre, che ha trovato, e li ringrazio l'adesione volontaria dei nostri operatori sanitari. Sono...