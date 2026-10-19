Petrosino, dopo il tornado arrivano i ladri: rubati i cavi elettrici del Palasport

19/10/2026 11:45:00

Prima i danni della tromba d'aria, poi il furto dei cavi elettrici. Non c'è pace per il Palasport di Petrosino, già colpito dal tornado del 9 ottobre che ha devastato diverse zone tra Marsala e Petrosino. Adesso la struttura sportiva è rimasta anche senza corrente elettrica e acqua.

A denunciare l'accaduto è Onofrio Fiorino, storico dirigente e allenatore della pallamano locale, che racconta di un furto avvenuto approfittando delle difficoltà di questi giorni. Secondo quanto riferisce, i ladri avrebbero tentato il colpo per due notti consecutive, riuscendo infine a portare via i cavi dell'impianto elettrico.

«Sciacalli mentre cerchiamo di ricostruire»

Fiorino non nasconde la rabbia per quanto accaduto.

«Davanti a questi insulsi individui che, sciacallando in un momento così difficile per tutta la comunità petrosilena, hanno pensato solo a trafugare i cavi elettrici mentre tutti noi siamo impegnati con grandi sacrifici nella ricostruzione, vorrei tanto che questa gente pagasse per la propria povertà d'animo».

Il furto aggrava una situazione già complicata. La tromba d'aria del 9 ottobre aveva danneggiato il Palasport e il bocciodromo del Polivalente, oltre al vicino stadio comunale e al centro di raccolta dei rifiuti.

Il Comune di Petrosino si è già attivato per le riparazioni, come riferisce lo stesso Fiorino.

I lavori per recuperare il Palasport

La struttura era già interessata da un programma di interventi per risolvere problemi che si trascinano da anni.

Secondo Fiorino, grazie alla collaborazione tra il sindaco Giacomo Anastasi e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, sono stati stanziati fondi per il ripristino del solaio, con lavori già avviati.

È stato inoltre predisposto un progetto esecutivo per il rifacimento del campo di gioco, attualmente al vaglio dell'ente provinciale per la copertura finanziaria. Si sta valutando anche un ulteriore intervento per il recupero degli spazi interni.

La pallamano riparte: pareggio ad Agrigento

Nonostante le difficoltà, la pallamano petrosilena prova a ripartire. La formazione guidata da Fiorino, impegnata nel campionato di Serie B maschile, ha esordito con un pareggio per 34-34 sul campo della Concordia Agrigento.

Un risultato significativo per una squadra composta prevalentemente da giovanissimi Under 18 e Under 16, che ha tenuto testa a una formazione più esperta, sfiorando anche la vittoria.

Fiorino, tornato in panchina dopo due anni segnati da problemi di salute, punta a ricostruire il gruppo e rilanciare la società.

Una ripartenza sportiva che, però, deve fare i conti con le condizioni del Palasport: prima il tornado, adesso i ladri. E una struttura che attende di tornare pienamente utilizzabile.



