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Cronaca
19/10/2026 08:08:00

Marsala, oggi l'autopsia sul corpo della donna tovata morta al porticciolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/1792390088-0-marsala-oggi-l-autopsia-sul-corpo-della-donna-tovata-morta-al-porticciolo.jpg

Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Marsala, a contribuire a chiarire le cause della morte della turista ceca di 56 anni trovata senza vita ieri mattina nelle acque del porticciolo turistico. La donna si trovava in vacanza a bordo di una barca a vela ormeggiata a un pontile.

Il corpo è stato avvistato intorno alle 7.30 da uno dei compagni di viaggio, che si era accorto della sua assenza a bordo. Affacciandosi dall’imbarcazione, l’uomo l’ha vista galleggiare in acqua, a poca distanza dalla barca, e ha subito chiesto l’intervento della Guardia costiera.

Dopo il recupero, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso, che risalirebbe ad alcune ore prima. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una caduta accidentale in mare durante la notte, ma la dinamica resta da accertare.

 

Le indagini tra tra barca e pontile

Sulla vicenda indagano la Capitaneria di porto e i carabinieri, coordinati dalla Procura. I militari hanno ascoltato le persone che viaggiavano con la donna, compresi il comandante e i membri dell’equipaggio, per ricostruire quanto accaduto prima della morte.

I controlli hanno interessato anche l’imbarcazione e il pontile dove era ormeggiata. Con il supporto della Sezione investigazioni scientifiche, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e verificato i registri di bordo.

 

La prima ricognizione medico-legale non avrebbe evidenziato segni di violenza sul corpo. Resta da chiarire, dunque, cosa abbia provocato la morte della turista e se sia effettivamente caduta in mare accidentalmente. Saranno gli esiti dell’autopsia, prevista per oggi, a fornire nuovi elementi alle indagini.

 









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