Marsala: la donna morta al porticciolo, arrivata in città poche ore prima. La sua crociera mai iniziata

19/10/2026 17:35:00

Sui pontili di un porticciolo turistico ci sono sempre spensieratezza, allegria e musica. Si respira l’atmosfera della vacanza ancora prima di salpare, tra gli ultimi preparativi e l’attesa di partire. Era così anche sul pontile A2 del porticciolo turistico di Marsala, fino a ieri mattina, quando la tranquillità di una domenica di metà ottobre si è trasformata in angoscia e tragedia.

Una vacanza mai iniziata

La turista ceca di 56 anni, trovata morta in acqua il 18 ottobre, era arrivata in città dalla Repubblica Ceca appena il giorno prima. Proprio ieri mattina avrebbe dovuto lasciare gli ormeggi a bordo di una barca a vela per iniziare una crociera diretta alle Egadi e, forse, ad altre isole del Mediterraneo.

Quella vacanza, però, non è mai cominciata. A trovare il corpo in mare sono stati i compagni di viaggio con cui avrebbe dovuto condividere le giornate in barca. La donna è stata avvistata nelle prime ore del mattino, nei pressi dell’imbarcazione ormeggiata al pontile A2.

Le indagini e l'autopsia

Restano da chiarire le circostanze della morte. Oggi è prevista l’autopsia, disposta dalla Procura, per accertare le cause del decesso e fornire nuovi elementi agli investigatori.

La Capitaneria di porto e i carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il corpo sarebbe rimasto in acqua per alcune ore prima del ritrovamento, avvenuto intorno alle 7.30, quando uno dei compagni di viaggio si è accorto della sua assenza e ha dato l’allarme alla Guardia costiera.

I militari hanno ascoltato le persone presenti sull’imbarcazione ed effettuato verifiche sulla barca a vela e sul pontile, compresi i registri di bordo. La prima ricognizione medico-legale non avrebbe rilevato segni di violenza. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una caduta accidentale in mare durante la notte, ma la dinamica non è ancora stata chiarita. Sarà l’esito degli accertamenti medico-legali a contribuire a fare luce sulla tragedia che ha interrotto, prima ancora della partenza, la vacanza e, soprattutto, la vita della turista a Marsala.



