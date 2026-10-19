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Cronaca
19/10/2026 07:10:00

19 Ottobre: cortei e violenza, scontri in Francia, il ritorno di Leone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2026/1792386905-0-19-ottobre-cortei-e-violenza-scontri-in-francia-il-ritorno-di-leone.jpg

E' il 19 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Cortei studenteschi a Milano, Bologna e Torino. In parecchie città, sull’eco delle notizie in arrivo dalla Francia, ci sono stati disordini. A Milano centinaia di maranza hanno fatto razzia in centro città. A Bologna hanno preso a sassate i poliziotti. A Torino hanno assaltato una Feltrinelli

• Sabato tra le 550 e le 800 mila persone sono scese in piazza in tutta la Francia. Ovunque le proteste sono degenerate nella violenza. A Parigi si sono viste barricate e scontri con la polizia

• In un video su Instagram, Massimo Giletti ha spiegato che il mandante dell’omicidio di David Rossi sarebbe Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps. Mussari ha immediatamente querelato Giletti per diffamazione

 

• Giorgia Meloni non vuole firmare il dpcm per sbloccare 970 milioni di aumenti e arretrati che spetterebbero ai magistrati 

• Elly Schlein ha fatto votare all’assemblea del Pd una riforma dello Statuto che proroga di un anno la durata del suo mandato. È la segretaria del Pd più longeva di sempre. Anche perché nessuno vuole sfidarla

• Leone XIV è stato dimesso dal policlinico Gemelli sabato alle 15, con quattro giorni di anticipo. Ieri si è affacciato su piazza San Pietro per l’Angelus, tra gli applausi dei fedeli

• Zelens’kyj ha avuto una conversazione telefonica con Witkoff e Kushner: gli Stati Uniti hanno ripreso a condividere le informazioni di intelligence con Kiev 

• Putin ha concesso la cittadinanza russa a 21 occidentali, tra cui l’italiano Vincenzo Lorusso, classe 1971, residente a Luhansk, curatore del canale Telegram Donbas Italy

• Il Bangladesh sta affrontando una grave epidemia di morbillo. Le vittime sono 1.147, nel 94 per cento dei casi bambini

• A Roma un uomo di 88 anni ha sparato alla moglie di 87, malata di tumore, e poi si è ucciso. È stato il figlio a trovare i due cadaveri

• A Cortona un ragazzino di 15 anni ha messo in moto il trattore del nonno, ma il mezzo s’è ribaltato e lui è morto schiacciato

• Nel Regno Unito un medico ha accusato TikTok per il suicidio di una ragazzina di 14 anni

• In una chiesa dell’Ecuador un pesante crocifisso si è staccato dalla parete ed ha travolto il parroco, morto sotto il peso della croce

La famiglia del bosco, dopo undici mesi di separazione, ha passato un fine settimana insieme, senza intermediari né assistenti sociali. Hanno mangiato una torta vegana e senza zucchero

• Alla festa di compleanno di Fedez, in un locale a Milano, Leonardo Maria Del Vecchio si è esibito al karaoke cantando Hero di Enrique Iglesias

Lazio e Inter sono in testa alla classifica di Serie A con 19 punti. Ieri allo Stadium di Torino i biancocelesti sono riusciti a battere la Juve per 3 a 0. A San Siro il Milan ha battuto l’Atalanta per 3 a 2

• Zverev è stato eliminato in semifinale ai Masters 1000 di Shanghai. «Non sono un robot», ha detto. Con il ritiro momentaneo di Sinner, matematicamente, nelle prossimi settimane, diventerà lui il numero 1 al mondo

È morto Sergio Erede, storico avvocato d’affari del capitalismo italiano. Già coinvolto nel processo per il caso Parmalat. Aveva 86 anni

Se ne è andato il sacerdote trentino don Guido Avi, detto don Torta, che aveva da poco compiuto 108 anni. Era nato nel 1918, quando c’era ancora l’impero austro-ungarico

• Sono spirati il principe-imprenditore Vitaliano Borromeo Arese (66 anni), la mamma di Lidia Macchi Paola Bettoni (83) e l’attore Michael Forest (97)









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