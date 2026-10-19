19 Ottobre: cortei e violenza, scontri in Francia, il ritorno di Leone

19/10/2026 07:10:00

E' il 19 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Cortei studenteschi a Milano, Bologna e Torino. In parecchie città, sull’eco delle notizie in arrivo dalla Francia, ci sono stati disordini. A Milano centinaia di maranza hanno fatto razzia in centro città. A Bologna hanno preso a sassate i poliziotti. A Torino hanno assaltato una Feltrinelli

• Sabato tra le 550 e le 800 mila persone sono scese in piazza in tutta la Francia. Ovunque le proteste sono degenerate nella violenza. A Parigi si sono viste barricate e scontri con la polizia

• In un video su Instagram, Massimo Giletti ha spiegato che il mandante dell’omicidio di David Rossi sarebbe Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps. Mussari ha immediatamente querelato Giletti per diffamazione

• Giorgia Meloni non vuole firmare il dpcm per sbloccare 970 milioni di aumenti e arretrati che spetterebbero ai magistrati

• Elly Schlein ha fatto votare all’assemblea del Pd una riforma dello Statuto che proroga di un anno la durata del suo mandato. È la segretaria del Pd più longeva di sempre. Anche perché nessuno vuole sfidarla

• Leone XIV è stato dimesso dal policlinico Gemelli sabato alle 15, con quattro giorni di anticipo. Ieri si è affacciato su piazza San Pietro per l’Angelus, tra gli applausi dei fedeli

• Zelens’kyj ha avuto una conversazione telefonica con Witkoff e Kushner: gli Stati Uniti hanno ripreso a condividere le informazioni di intelligence con Kiev

• Putin ha concesso la cittadinanza russa a 21 occidentali, tra cui l’italiano Vincenzo Lorusso, classe 1971, residente a Luhansk, curatore del canale Telegram Donbas Italy

• Il Bangladesh sta affrontando una grave epidemia di morbillo. Le vittime sono 1.147, nel 94 per cento dei casi bambini

• A Roma un uomo di 88 anni ha sparato alla moglie di 87, malata di tumore, e poi si è ucciso. È stato il figlio a trovare i due cadaveri

• A Cortona un ragazzino di 15 anni ha messo in moto il trattore del nonno, ma il mezzo s’è ribaltato e lui è morto schiacciato

• Nel Regno Unito un medico ha accusato TikTok per il suicidio di una ragazzina di 14 anni

• In una chiesa dell’Ecuador un pesante crocifisso si è staccato dalla parete ed ha travolto il parroco, morto sotto il peso della croce

• La famiglia del bosco, dopo undici mesi di separazione, ha passato un fine settimana insieme, senza intermediari né assistenti sociali. Hanno mangiato una torta vegana e senza zucchero

• Alla festa di compleanno di Fedez, in un locale a Milano, Leonardo Maria Del Vecchio si è esibito al karaoke cantando Hero di Enrique Iglesias

• Lazio e Inter sono in testa alla classifica di Serie A con 19 punti. Ieri allo Stadium di Torino i biancocelesti sono riusciti a battere la Juve per 3 a 0. A San Siro il Milan ha battuto l’Atalanta per 3 a 2

• Zverev è stato eliminato in semifinale ai Masters 1000 di Shanghai. «Non sono un robot», ha detto. Con il ritiro momentaneo di Sinner, matematicamente, nelle prossimi settimane, diventerà lui il numero 1 al mondo

• È morto Sergio Erede, storico avvocato d’affari del capitalismo italiano. Già coinvolto nel processo per il caso Parmalat. Aveva 86 anni

• Se ne è andato il sacerdote trentino don Guido Avi, detto don Torta, che aveva da poco compiuto 108 anni. Era nato nel 1918, quando c’era ancora l’impero austro-ungarico

• Sono spirati il principe-imprenditore Vitaliano Borromeo Arese (66 anni), la mamma di Lidia Macchi Paola Bettoni (83) e l’attore Michael Forest (97)



