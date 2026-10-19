Trapani, al Museo San Rocco la mostra fotografica CREPE sul dramma del crack

19/10/2026 10:33:00

Dal 23 ottobre 2026 al 9 gennaio 2027, il Museo d’Arte Contemporanea San Rocco di Trapani ospiterà CREPE – Un’indagine fotografica sul crack nella Sicilia occidentale, una mostra di Alessio Angelo e Antonino Lombardo che affronta, attraverso il linguaggio della fotografia, una delle emergenze sociali più preoccupanti del territorio. L'ingresso è gratuito.

L'esposizione propone un percorso di riflessione sul consumo di crack e sulle sue conseguenze umane e sociali. Attraverso le immagini, i due autori raccontano una realtà spesso difficile da rappresentare, portando all'attenzione del pubblico un fenomeno che coinvolge non soltanto chi vive una condizione di dipendenza, ma anche famiglie e intere comunità.

Il progetto fotografico si concentra sulla diffusione del crack nella Sicilia occidentale, utilizzando la fotografia come strumento di documentazione, sensibilizzazione e confronto. Un'indagine che va oltre la semplice rappresentazione del disagio e invita a interrogarsi sulle conseguenze sociali della dipendenza.

L'inaugurazione è in programma venerdì 23 ottobre alle ore 9:00, con il coinvolgimento di quattro classi dell'indirizzo Grafica e Comunicazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico G.B. Amico di Trapani. Gli studenti parteciperanno a un laboratorio creativo dedicato ai temi della mostra, realizzando proposte grafiche e locandine.

Durante l'incontro sono previsti anche gli interventi della psicoterapeuta Margherita Ippolito e di Pina Lupo, presidente di un'associazione impegnata nel sostegno alle famiglie colpite dalle dipendenze.

La mostra sarà visitabile fino al 9 gennaio 2027 presso il Museo San Rocco, in via Turretta 12, nel centro storico di Trapani.

Gli orari di apertura indicati sono il martedì e il venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00. L'ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il museo al numero 379 270 5571 oppure consultare la sua pagina Facebook ufficiale.

L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per conoscere uno degli spazi culturali del centro storico trapanese. Per chi arriva da fuori città, la visita può essere abbinata alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico locale, organizzando un soggiorno tra i numerosi B&B a Trapani.

CREPE si propone così non soltanto come esposizione fotografica, ma anche come occasione di riflessione collettiva su un fenomeno che interessa sempre più da vicino il territorio.



