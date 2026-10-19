Erice, tre guerrieri elimi entrano nel paesaggio urbano: inaugurata l’opera di Gaspare Occhipinti

19/10/2026 09:14:00

Tre grandi guerrieri elimi per riportare al centro dell’attenzione le radici più antiche di Erice.

È stata inaugurata sabato 17 ottobre, nel viale del Castello di Venere, l’installazione artistica In cammino con gli Elimi, realizzata dall’artista Gaspare Occhipinti.

L’opera si inserisce nel tessuto urbano della città medievale attraverso tre alte figure di guerrieri, pensate per dialogare con il contesto storico e paesaggistico ericino. Un intervento che unisce arte contemporanea e memoria, proponendo una rilettura del patrimonio culturale del territorio.

L’installazione è patrocinata dal Comune di Erice, curata dal critico d’arte Tanino Bonifacio e realizzata con la collaborazione di Occhiostorto Gallery e il sostegno dello sponsor Studio Occhipinti centro odontoiatrico.

Nel presentare l’iniziativa, la sindaca Daniela Toscano Pecorella ha sottolineato il valore culturale del progetto e la sua capacità di contribuire alla valorizzazione della storia locale.

Il Comune, concedendo il patrocinio gratuito, ha sostenuto l’installazione con l’auspicio che possa diventare un ulteriore percorso di conoscenza delle origini e dell’identità del territorio.

Il dialogo tra arte e storia

Il curatore Tanino Bonifacio ha evidenziato la dimensione concettuale e simbolica dell’opera, definendola un’installazione site-specific, concepita cioè in relazione al luogo che la ospita.

Le figure dei guerrieri, realizzate in filo metallico, si confrontano con la pietra antica e con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche di Erice. Il colore della ruggine brunita, osserva Bonifacio, trova un’immediata armonia con la pietra segnata dal tempo, creando un legame visivo tra la materia contemporanea e la stratificazione storica della città.

L’intervento artistico non si limita dunque a introdurre nuove presenze nello spazio pubblico, ma cerca una relazione con l’identità del luogo, richiamando attraverso forme e materiali la memoria degli Elimi.

All’inaugurazione erano presenti la sindaca Daniela Toscano Pecorella, il vicesindaco Paolo Genco, l’artista Gaspare Occhipinti e il curatore Tanino Bonifacio.

Con "In cammino con gli Elimi", Erice accoglie così una nuova installazione che mette in relazione arte contemporanea, paesaggio e storia, affidando a tre figure monumentali il compito di evocare le origini più antiche della città.



