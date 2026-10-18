Marsala, addio alla professoressa Pia Tumbarello 

18/10/2026 16:01:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la professoressa Pia Tumbarello.

Si è spenta oggi, 18 ottobre 2026, lasciando un ricordo profondo nella sua famiglia e nelle generazioni di studenti che ha accompagnato nel corso della sua lunga attività di insegnante.

Docente di matematica e fisica, Pia Tumbarello è stata per tanti una vera maestra di vita. Con autorevolezza garbata, rigore e grande umanità, ha trasmesso non soltanto conoscenze, ma anche il valore dell’educazione, del rispetto e della dignità. Fino a quando la malattia glielo ha consentito, il suo pensiero tornava spesso alla scuola, ai suoi ragazzi e ai tanti momenti vissuti tra i banchi.

Figura riservata, elegante e d’altri tempi, ha lasciato un’impronta indelebile in quanti l’hanno conosciuta.

La sua scomparsa assume per la famiglia un significato ancora più commovente: Pia se n’è andata proprio nel giorno in cui il marito, già scomparso, avrebbe compiuto 95 anni. Come ha scritto il figlio Biagio «oggi per il suo compleanno mia mamma gli ha voluto fare il regalo più grande, festeggiarlo insieme a lui».

Ne danno il triste annuncio il figlio, la nuora e il nipote, che la ricorderanno ogni giorno con profonda gratitudine e immenso amore.

I funerali saranno celebrati domani, 19 ottobre 2026, alle ore 10:30, presso la Chiesa di Santa Venera.