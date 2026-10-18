Lutto a Valderice per la morte di Matteo La Sala

18/10/2026 02:02:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Matteo La Sala.

È deceduto il 16 ottobre 2026. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Valderice e tra quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua lunga attività professionale.

Per oltre trent’anni Matteo La Sala ha lavorato presso il Centro Dialisi Mucaria, dove è stato punto di riferimento per colleghi e pazienti. La famiglia Mucaria e tutto lo staff lo ricordano come un esempio di professionalità e dedizione, ma soprattutto come una presenza autentica, capace di ascolto, sensibilità, vicinanza e grande umanità.

Il ricordo del suo impegno e della sua disponibilità resterà vivo in quanti hanno condiviso con lui un lungo percorso umano e professionale.

È possibile rendergli l’ultimo saluto presso la Struttura del Commiato delle Onoranze Funebri Vito Tilotta, in via Sabaudia 22/C a Valderice. Per volontà della famiglia, le visite sono consentite esclusivamente dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

I funerali saranno celebrati lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Cristo Re di Valderice.