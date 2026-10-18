Trapani, torna Mosaici: otto incontri per capire la politica e le istituzioni

18/10/2026 09:27:00

Torna a Trapani Mosaici, la Scuola di cultura politica che punta a promuovere la formazione civica e a fornire strumenti per comprendere i meccanismi della politica, delle istituzioni e della società.

La seconda edizione prenderà il via sabato 24 ottobre, con un percorso articolato in otto incontri in programma il sabato mattina nei locali dell’Oratorio Salesiano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione consapevole alla vita pubblica, offrendo occasioni di approfondimento e confronto sui temi che riguardano la comunità.

Un progetto che si propone di andare oltre la semplice conoscenza dei meccanismi politici, per stimolare il pensiero critico e aiutare i cittadini a leggere con maggiore consapevolezza le dinamiche amministrative e sociali del territorio.

In un dibattito pubblico spesso caratterizzato da contrapposizioni e semplificazioni, la cultura politica diventa uno strumento per comprendere la complessità della realtà e distinguere i fatti dalle opinioni.

È in questa prospettiva che si inserisce Mosaici, uno spazio di apprendimento aperto a chi desidera approfondire il rapporto tra cittadini, istituzioni e partecipazione democratica.

Il nome scelto per la scuola richiama l’immagine di una comunità composta da esperienze e sensibilità differenti, nelle quali ogni contributo può concorrere alla costruzione di una visione più ampia. La pluralità viene così considerata una risorsa per il confronto e per la comprensione delle questioni che attraversano la società.

La prima edizione ha proposto un programma multidisciplinare, con lezioni e laboratori dedicati a diversi ambiti: dal diritto costituzionale e amministrativo all’etica, dai diritti umani alla comunicazione politica, fino ai temi del turismo e della pianificazione urbana.

Un approccio che mette in relazione i principi della cultura democratica con le questioni concrete che incidono sulla vita delle comunità.

Con il nuovo ciclo di appuntamenti, la scuola intende proseguire lungo questa strada, promuovendo il dialogo tra conoscenze ed esperienze e offrendo ai partecipanti nuove chiavi di lettura della realtà. Gli otto incontri saranno l’occasione per approfondire argomenti di interesse pubblico e acquisire strumenti utili a comprendere le scelte politiche e amministrative.

La formazione politica, nelle intenzioni dei promotori, non è destinata soltanto a chi ricopre incarichi istituzionali o milita in un partito. Riguarda tutti i cittadini, chiamati a conoscere diritti e doveri, comprendere il funzionamento delle istituzioni e partecipare in modo responsabile alla vita della comunità.

Il primo incontro è fissato per sabato 24 ottobre. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno il sabato mattina, secondo il calendario previsto dal programma, sempre nei locali dell’Oratorio Salesiano di Trapani.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione attraverso i suoi canali social oppure scrivere all’indirizzo email mosaici.scuoladiculturapolitica@gmail.com.



