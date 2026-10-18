Marsala: a Terrenove un nuovo campo per sport e inclusione. Soddisfatto il consigliere Di Girolamo

18/10/2026 11:00:00

Un nuovo spazio per lo sport, l’aggregazione e l’inclusione sociale a Terrenove Bambina, nel territorio di Marsala. Si avvicina la realizzazione di un campetto destinato a diventare un punto di riferimento per il quartiere, grazie a un finanziamento regionale e alla raccolta fondi promossa con il contributo dei cittadini.

A esprimere soddisfazione per il progetto è il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo, che sottolinea il valore dell’iniziativa per le opportunità di incontro e condivisione che potrà offrire, soprattutto alle giovani generazioni.

«Sono soddisfatto per la realizzazione del nuovo campetto a Terrenove Bambina. Grazie al finanziamento regionale e alla generosità dei cittadini, che hanno contribuito attraverso una raccolta fondi, sarà finalmente possibile dotare la comunità di uno spazio adeguato, capace di rispondere alle esigenze del territorio», dichiara Di Girolamo.

L’obiettivo è creare un luogo aperto alla socialità e alla partecipazione, dove giovani e cittadini possano incontrarsi, praticare sport e condividere occasioni di crescita. Un progetto che punta, dunque, ad andare oltre la dimensione sportiva, con una particolare attenzione all’integrazione e al coinvolgimento della comunità.

Il consigliere ha inoltre ringraziato don Tommaso Lombardo per il contributo e l’impegno legati all’iniziativa.

«Ringrazio don Tommaso Lombardo e tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto. È importante che una comunità possa finalmente avere a disposizione un campetto degno, uno spazio che appartenga a tutti e che possa diventare un punto di riferimento per il quartiere», conclude Di Girolamo.

La realizzazione dell’impianto si fonda sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire a Terrenove Bambina nuove opportunità di sport, incontro e inclusione.



