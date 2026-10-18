Pallamano serie B: i ragazzini terribili del Giovinetto Petrosino impongono il pari al forte Agrigento

18/10/2026 16:30:00

Torna la serie B a Petrosino ed il maggiore esponente della pallamano in città, il Prof. Fiorino ricompatta il gruppo squadra puntando sui suoi giovanissimi, per lo più atleti Under 18 e Under 16, registrando i preziosi ritorni di Mannone e di Asimionesei, quest'ultimo al rientro dopo tre anni di stop per motivi di lavoro. C’è tanto da ricostruire, soprattutto a livello di mentalità, determinazione e coesione del gruppo, ed è in questo contesto che arriva il primo, quasi inaspettato, risultato sul campo della Concordia Agrigento: un pari per 34-34 che ha tutto il sapore di un riscatto per questi ragazzini. I giovani petrosileni non hanno avuto alcun timore nell'affrontare fuori casa una corazzata importante imbastita dalla nuova società agrigentina, composta da atleti maturi e di grande esperienza provenienti per lo più dal Girgenti e ampiamente rinforzata da due portoghesi e un egiziano di ottima qualità tecnica.

È stata una bellissima partita, vibrante, con la compagine locale sempre in vantaggio fino al +4; i “terribili ragazzini” di Petrosino però non hanno mai mollato, continuando a crederci anche nei momenti in cui gli agrigentini tentavano l'allungo. Grazie a una prodezza straordinaria del funambolico Mannone, gli ospiti chiudono il primo tempo sotto di una sola lunghezza (-1) su tiro franco. Al rientro in campo la partita resta apertissima, nonostante gli agrigentini diano l'impressione di poter scappare via. Pace e compagni provano il grande affondo tornando nuovamente sul +4, ma Samuele Summa – autore di una prestazione maiuscola e sempre sugli scudi – e compagni ci credono fermamente. Con una rimonta di cuore, i ragazzi del Petrosino agganciano gli avversari e nel finale si portano persino sul +2. Il vantaggio viene presto impattato dai locali, ma la grinta e l’anima di tutti i giovanissimi petrosileni emergono fino agli ultimi secondi e finisce 34-34: l’ultima palla a pochi istanti dal termine, che avrebbe potuto consegnare una clamorosa vittoria al Petrosino, si spegne sfiorando il palo. “I terribili ragazzini di Fiorino” escono dal campo consapevoli di aver disputato una partita straordinaria e questo pari ha il sapore di una vittoria contro una squadra importante e su un campo molto difficile per tutti. Un’ottima partenza ma non bisogna illudersi, c’è molto ancora da lavorare e sudare per crescere ed affermarsi.



