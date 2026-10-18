Erice pareggia con Salerno, Trapani vince e sogna i playoff

18/10/2026 14:51:00

Una vittoria e un pareggio. È il bilancio delle due formazioni trapanesi impegnate nel campionato di serie A femminile di pallamano, con Erice che impatta contro Salerno nel big match della quinta giornata, mentre Trapani centra il terzo successo consecutivo e si ritrova ad un punto addirittura dai playoff, mostrando di essere la sorpresa di questo avvio di campionato.

Le granata si impongono 29-24 in trasferta contro Mezzocorona. Un successo ancor più importante perché arrivato nonostante l’assenza di Melissa Rocha Da Silva, il principale riferimento offensivo, infortunatasi dopo soli 12 minuti.

La gara non era cominciata nel migliore dei modi, con le granata sotto 1-4 dopo 4 minuti e con la sensazione che le trapanesi soffrissero il gioco delle avversarie. Sul 2-5, però, arriva un break a favore di 4-0 che rilancia le trapanesi, capaci di passare a condurre e Trapani prova a scappare via con il gol di Giorgia Ronga che firma il 9-6 al 18’, confermato al 23’ con la rete del 12-8.

Le granata sono padrone del campo e all’intervallo le trapanesi conducono 17-11. Trapani tiene botta in avvio di ripresa (21-16 al 42’, ma Mezzocorona rientra sul -3 sul 21-18.

Le granata, però, sono in giornata e tornano sul -5 (23-18 al 46’, prima del forcing delle padrone di casa che tornano 25-22 al 53’, ma senza riuscire nell’aggancio, tanto che alla fine Trapani festeggia 27-22, centrando il terzo successo consecutivo.

L’Handball Erice, invece, pareggia 24-24 a Salerno contro le rivali più ostiche della serie A. Un risultato giusto, anche se le Arpie possono recriminare perché erano partite meglio: il 7-2 dell’11’ sembra indirizzare il match dalla parte delle ericine, ma le campane non ci stanno e piano piano provano a recuperare.

A metà primo tempo è 8-5 e a fine prima frazione è 11-10. Le Arpie soffrono le avversarie che in avvio di ripresa passano a condurre 12-13 al 33’.

È una continua altalena, ma al 48’ Erice si riporta avanti di tre (21-18), ma in pochi minuti Salerno impatta. Erice ha il possesso sul 24-24 e il coach Girut chiama timeout a 47 secondi dal termine. Possesso perso e Gislimberti, sul rovesciamento di fronte, fa infrangere sulla traversa l’ultimo tentativo, per il finale di 24 pari.

La classifica:

Cassano 10 punti (5 partite giocate)

Brixen 10 (5)

Erice 9 (5)

Jomi Salerno 7 (4)

Teramo 6 (4)

Casalgrande Padana 6 (5)

Trapani 6 (5)

Leno 4 (5)

Nuoro 4 (5)

Conversano 4 (5)

Mestrino 1 (5)

Ferrara 1 (5)

Padova 0 (5)

Mezzocorona 0 (5)



