Meteo Sicilia oggi 18 ottobre: tregua nel Trapanese, 24-25 gradi tra Trapani e Marsala. Allerta gialla solo a Est

18/10/2026 08:38:00

Domenica tranquilla sulla Sicilia occidentale, più instabile invece sul versante orientale dell’Isola. Oggi, 18 ottobre, tra Trapani e Marsala prevalgono condizioni asciutte, con nubi sparse, ampie schiarite e temperature gradevoli. La Protezione Civile regionale mantiene la vigilanza verde sulla Sicilia nord-occidentale, comprese le Egadi, mentre l’allerta gialla riguarda cinque zone dell’Isola, tutte lontane dal Trapanese.

Insomma, dopo gli ultimi giorni movimentati, almeno da queste parti il meteo sembra intenzionato a comportarsi con una certa civiltà.

Trapani, fino a 25 gradi e niente pioggia

A Trapani la temperatura sarà compresa tra circa 19 e 25 gradi.

Le previsioni aggiornate indicano precipitazioni assenti per tutta la giornata, con cielo tra poco nuvoloso e variabile. Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti meridionali, tra Sud-Est e Sud, con velocità generalmente comprese tra 10 e 12 km/h e raffiche nell’ordine dei 20 km/h.

Il mare davanti alla città sarà poco mosso, con onde nell’ordine dei 30-35 centimetri nelle ore centrali.

Marsala, 18-24 gradi e Scirocco moderato

Situazione molto simile a Marsala.

La giornata partirà con circa 18-19 gradi, per poi raggiungere una massima attorno ai 24 gradi. Il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, poi tenderà a diventare poco nuvoloso o quasi sereno nel pomeriggio. La probabilità di pioggia resta sotto il 10%.

Il vento soffierà da Sud e Sud-Est, con intensità moderata: circa 17-24 km/h nelle ore centrali.

Stagnone, mare poco mosso

Nell’area dello Stagnone di Marsala il mare sarà poco mosso, con onde generalmente tra 30 e 50 centimetri.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, in prevalenza da Sud e Sud-Est, con progressiva attenuazione verso sera.

Per chi guarda alle Egadi, dunque, giornata complessivamente favorevole, anche se con un po’ di ventilazione.

Allerta gialla in Sicilia, ma non nel Trapanese

La Protezione Civile regionale ha diramato per oggi allerta gialla nelle zone A, F, G, H e I, per rischio idrogeologico e temporali. Si tratta del settore nord-orientale tirrenico ed eoliano, del Sud-Est e delle aree ioniche e del Simeto.

La zona C, che comprende Trapani, la Sicilia nord-occidentale, le Egadi e Ustica, resta invece in vigilanza verde. Verde anche la zona D, quella sud-occidentale con Pantelleria.

Non risultano quindi allerte gialle, arancioni o rosse per la provincia di Trapani.

Lunedì e martedì ancora stabili

Anche lunedì 19 ottobre il tempo dovrebbe restare stabile nel Trapanese.

A Trapani sono previste temperature ancora attorno ai 19-25 gradi, con precipitazioni poco probabili. Martedì 20 si resterà sui 20-25 gradi.

Insomma, altre due giornate abbastanza tranquille.

Il cambiamento arriva da mercoledì

Il primo segnale più concreto di cambiamento è previsto da mercoledì 21 ottobre.

A Trapani la massima dovrebbe scendere attorno ai 24 gradi, poi a 23 giovedì e 22 venerdì, mentre aumenterà la variabilità.

Le tendenze a scala nazionale indicano proprio tra 20 e 21 ottobre il possibile ritorno di perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo centrale.

È ancora presto per parlare di un nuovo peggioramento importante sulla Sicilia occidentale, ma il segnale c’è: oggi, lunedì e martedì tranquilli; da mercoledì più nuvole, temperature in calo e maggiore instabilità.



